В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова. В этот раз никого из литераторов не награждали - в центре внимания была сама премия и её 20-летняя история.Идея основать литературную премию имени Леонида Дьяконова пришла в голову вятскому писателю Владимиру Ситникову 20 лет назад, в то время он руководил региональной писательской организацией. И с тех пор, с 1997 года премия и вручалась в библиотеке, которая также носит имя Дьяконова.За годы своей жизни премия стала ориентиром для читательских предпочтений, стимулом для развития литературного краеведения, она оказалась очень нужна и востребована. Премию получили 26 человек и 2 творческих коллектива. Это поэты из Кирова и Кировской области, библиотекари, филологи, архивисты, - все те, кому небезразлично развитие региональной детской литературы. Одним из победителей премии стал и поэт Алексей Елькин.Сейчас премия вручается один раз в 5 лет, только в юбилейные годы со дня рождения писателя Леонида Дьяконова. У премии много достоинств, но главный - список лауреатов, где не стыдно ни за одну фамилию, и именно это дает хороший потенциал для дальнейшего роста. Муниципальная литературная премия имени Дьяконова может выйти на новые рубежи - стать её лауреатом почетно для любого детского писателя или поэта.