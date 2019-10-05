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В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова

В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова

Сегодня, 14:53
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Иван Швецов

В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова. В этот раз никого из литераторов не награждали - в центре внимания была сама премия и её 20-летняя история.

Идея основать литературную премию имени Леонида Дьяконова пришла в голову вятскому писателю Владимиру Ситникову 20 лет назад, в то время он руководил региональной писательской организацией. И с тех пор, с 1997 года премия и вручалась в библиотеке, которая также носит имя Дьяконова.

АНТОНИНА МОХОВА, ОСНОВАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ Л. ДЬЯКОНОВА:
«Эта идея была настолько хороша, что она стала растиражирована разными библиотеками области».

За годы своей жизни премия стала ориентиром для читательских предпочтений, стимулом для развития литературного краеведения, она оказалась очень нужна и востребована. Премию получили 26 человек и 2 творческих коллектива. Это поэты из Кирова и Кировской области, библиотекари, филологи, архивисты, - все те, кому небезразлично развитие региональной детской литературы. Одним из победителей премии стал и поэт Алексей Елькин.

АЛЕКСЕЙ ЕЛЬКИН, ПОЭТ:
«Леонид Дьяконов очень крупный поэт, он принёс на вятку традицию Серебряного века. Любой детский писатель - волшебник, а Дьяконов у нас самый главный волшебник и самый добрый».

Сейчас премия вручается один раз в 5 лет, только в юбилейные годы со дня рождения писателя Леонида Дьяконова. У премии много достоинств, но главный - список лауреатов, где не стыдно ни за одну фамилию, и именно это дает хороший потенциал для дальнейшего роста. Муниципальная литературная премия имени Дьяконова может выйти на новые рубежи - стать её лауреатом почетно для любого детского писателя или поэта.

В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова

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