Кировские школьники творят в стиле Фернана Леже

Через копирование мастеров - к высотам творчества. В кировской детской художественной школе открылась выставка портретов, выполненная в стилистике известного французского живописца Фернана Леже. Легко ли было овладеть художественным языком мастера?На портретах - педагоги художественной школы, авторы работ - ученики 5 класса. Перед днем учителя здесь ежегодно проходит выставка, где ребята рисуют своих наставников. Тема не меняется - меняется художественный язык. В прошлые годы, например, была стилизация под Модильяни. В этом году стилизация под Фернана Леже.Ребятам очень понравилось делать стилизацию под Леже. Нельзя сказать, что великий авангардист 20 века простой художник, но то, что живопись не классическая, а скорее сюрреалистическая, - помогает детям. Леже говорил, что сюжет в живописи — ошибка. Смысл в картинах у него рождается не из связного повествования, а как раз из сюрреалистичного столкновения случайных вещей, из резких цветовых контрастов.Когда рисуешь в стиле Леже важно не перейти за грань, когда графический образ становится похож на карикатуру. Это должен быть именно на портрет, пусть и выполненный одной линией. В этой непростой задаче детям, конечно, помогали учителя.Работа с цветом стала единственным средством передать характер изображаемого на портрете человека. Ассоциация цвета и характера - тонкая материя: есть более устойчивые и предсказуемые сочетания, но есть и совершенно необычные. Чтобы увидеть, все, что заложил автор в такие картины - значит уметь "прочитать" цвет.Несмотря на то, что Леже умер в середине прошлого века, и ни разу за свою жизнь не бывал в Советском Союзе, но его связи с русской культурой были сильными. Он был членом Компартии Франции, женился на двоюродной сестре поэта Ходасевича - Надежде, а под конец жизни делал эскизы к картине, посвященной Сталинградской битве. Его вдова, Надежда Леже, пережившая мужа почти на 30 лет и привезла его картины в СССР, где он оказал сильнейшее влияние на советских художников, и в первую очередь на Зураба Церетели, выставка которого, по счастливой случайности также сейчас открыта в Кирове.