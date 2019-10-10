Кировский хор "Орлята" выступил на суперфинале проекта "Салют талантов", который проходил в Санкт-Петербурге. Вятские исполнители завоевали диплом лауреата первой степени.Проект «Салют Талантов» - это учреждённая в 2008 году система престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества. В этом году в рамках Суперфинала перед зрителями выступили более 750 юных талантов из России и стран зарубежья. Кировскую область на этом престижном фестивале представил образцовый хор мальчиков "Орлята".Как призналась руководитель хора, конкуренция была серьезная, но, не смотря на всю сложность, коллектив из Кировской области стал лауреатом первой степени, а солист Артем Нопин получил звание лучший исполнитель академической вокальной музыки.Впереди у хора большая подготовительная работа к участию в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы.