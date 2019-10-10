Кировский хор "Орлята" выступил на суперфинале проекта "Салют талантов", который проходил в Санкт-Петербурге. Вятские исполнители завоевали диплом лауреата первой степени.
Проект «Салют Талантов» - это учреждённая в 2008 году система престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества. В этом году в рамках Суперфинала перед зрителями выступили более 750 юных талантов из России и стран зарубежья. Кировскую область на этом престижном фестивале представил образцовый хор мальчиков "Орлята".
ИРИНА ХАЛЯВИНА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА "ОРЛЯТА":
«Наш коллектив попал на этот конкурс по приглашению. В мае месяце мы участвовали в международном конкурсе "Белорусские узоры", где наш коллектив, солист Нопин Артем и еще один участник из Кирова получили лауреатов первой степени и были приглашены для участия в суперфинале».
Как призналась руководитель хора, конкуренция была серьезная, но, не смотря на всю сложность, коллектив из Кировской области стал лауреатом первой степени, а солист Артем Нопин получил звание лучший исполнитель академической вокальной музыки.
АРТЕМ НОПИН, СОЛИСТ ХОРА "ОРЛЯТА":
«Конечно, я готовился очень долго, очень много занимался, репетировал. В день конкурса очень волновался, потому что было очень строгое жюри и очень было много конкурентов».
Впереди у хора большая подготовительная работа к участию в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы.