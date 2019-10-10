В Вятской филармонии открылся виртуальный концертный зал

В Вятской филармонии состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Теперь жители региона смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства.До показа концерта в зале Чайковского оставались считанные минуты, зал был полон, зрители с нетерпением ожидали начала концерта, который проходил в зале Чайковского. Выступал Российский национальный молодежный симфонический оркестр, участниками которого стали и двое наших земляков. Но пока концерт не начался, с открытием виртуального зала Киров поздравили почётные гости.На виртуальный зал из федерального бюджета был выделен 1 миллион, 280 тысяч рублей, из регионального - 121 тысяча. Зал был оборудован в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура", который входит в состав национального проекта "Культура".Работники, которые внесли свой вклад в подготовку проекта, получили награды. К слову, не стоит забывать о том, что и в нашем городе достаточное количество достойных коллективов и сольных исполнителей, мастерством игры и вокала которых можно насладиться вживую.