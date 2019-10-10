В Вятской филармонии открылся виртуальный концертный зал

В Вятской филармонии состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Теперь жители региона смогут приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства.
До показа концерта в зале Чайковского оставались считанные минуты, зал был полон, зрители с нетерпением ожидали начала концерта, который проходил в зале Чайковского. Выступал Российский национальный молодежный симфонический оркестр, участниками которого стали и двое наших земляков. Но пока концерт не начался, с открытием виртуального зала Киров поздравили почётные гости.
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛИН, ДИРЕКТОР КОГАУК «ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»:
«Мы с вами становимся частью огромной слушательской аудитории, которая на сегодняшний день объединяет более 300 городов нашей страны. Благодаря этому, жители и гости нашего города получат уникальную возможность смотреть в режиме реального времени выступления выдающихся исполнителей и творческих коллективов современности из лучших концертных залов России».
На виртуальный зал из федерального бюджета был выделен 1 миллион, 280 тысяч рублей, из регионального - 121 тысяча. Зал был оборудован в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура", который входит в состав национального проекта "Культура".
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И, конечно, это очень важно для тех, кто сидит сегодня в зале, а в зале, как мы знаем, студенты наших колледжей искусств и культуры, дети из наших музыкальных школ, и, я думаю, это замечательная площадка, где вы сможете приобщиться к высокому искусству».
Работники, которые внесли свой вклад в подготовку проекта, получили награды. К слову, не стоит забывать о том, что и в нашем городе достаточное количество достойных коллективов и сольных исполнителей, мастерством игры и вокала которых можно насладиться вживую.