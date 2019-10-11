Ученики 26-й школы увидели "Красную шапочку" вятского колледжа культуры

Юных кировчан знакомят с театральным искусством. Ученики второго "В" класса 26-й школы увидели "красную шапочку". В ролях - студенты вятского колледжа культуры. Этот спектакль является финалистом конкурса "Театральное Приволжье".
- Здравствуйте ребята!
- Здравствуйте!!!
Это необычный урок. Ученикам второго "В" студенты вятского колледжа культуры подготовили сюрприз.
НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЕВА, АРТИСТКА УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Мы подготовили маленькую интермедию, мы с ними немного поиграем, после чего они посмотрят наш спектакль "Красная шапочка"».
Второй "В" - это подшефный класс губернатора Кировской области. Глава региона сегодня присоединился к ученикам. Вместе они увидели видеозапись "Красной шапочки". Игорь Васильев надеется, что она сможет вдохновить школьников. Этот спектакль стал финалистом конкурса "Театральное Приволжье".
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом фестивале участвуют непрофессиональные актеры, это люди, которые занимаются в театрах-студиях, школьники, студенты театральных вузов и училищ. Я думаю, что было бы здорово, может один-два человека загорелись этой идеей и в школе появился бы свой театр».
Глава региона подчеркнул, что развивать у подрастающего поколения чувство прекрасного, а так же приобщать школьников к искусству - одна из важных образовательных задач для государства. Спектакль "Красная шапочка" должен вдохновить не только учеников 26-й школы. Это видео было показано уже во многих учреждениях области.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Участники "театрального Приволжья" имеют возможность показать свои спектакли в социальных учреждениях. Первое, куда попали наши ребята - это детские дома, дома для людей пожилого возраста. Мы видели, какой добрый, теплый резонанс получили, и отклики. Было приятно, что ребята приезжали и показывали свои спектакли».
"Красная шапочка" - это не единственный финалист окружного фестиваля "Театральное Приволжье" от Кировской области. Еще спектакль "Как Настя чуть кикиморой не стала" от театральной студии "Стрекоза" из Вятскополянского района, так же борется за звание победителя. Видеоверсии всех финалистов, размещены на сайте фестиваля. Победителей определит народное голосование, а итоги конкурса подведут в декабре. Церемония состоится в Нижнем Новгороде.