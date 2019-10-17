Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России за лучшую постановку русской классики. В Год театра одним из трех лауреатов стал спектакль "Дуэль" по повести Чехова. Подробнее о награде и новых проектах - в нашем сюжете.В ноябре 1888-го года Чехов писал Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! Пишу на тему о любви. Мельком говорю о театре, о предрассудочности «несходства убеждений», о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке». В январе 2019-го, объявленного в России Годом театра, режиссёр Егор Чернышов на сцене кировского ТЮЗа представил свою сценическую версию повести Чехова. И "Дуэль" была признана одной из лучших театральных постановок по произведениям русской классики. С высокой наградой коллектив театра поздравил глава региона Игорь Васильев. Лауреатам будут также вручены дипломы, специальные призы и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.И сейчас Театр на Спасской - в активном поиске материала для следующих постановок. В ноябре в рамках лаборатории "Избранное" актеры прочитают 10 пьес, которые сегодня редки в репертуаре современных российских театров, но могут быть интересны. зрителю.«История одного преступления» Ольги Михайловой - одна из пьес, выбранная критиком Ниязом Игламовым из Казани. Он выступит «адвокатом» своего театрального материала. Второй куратор лаборатории станет «прокурором». И предложит театру свою программу на следующий год.Кировские зрители смогут услышать и обсудить предложенные произведения для театра в начале ноября.