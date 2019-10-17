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Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России

Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России

Вчера, 17:58
277
Валентина Палкина
Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России

Кировский Театр на Спасской удостоен премии Правительства России за лучшую постановку русской классики. В Год театра одним из трех лауреатов стал спектакль "Дуэль" по повести Чехова. Подробнее о награде и новых проектах - в нашем сюжете.

В ноябре 1888-го года Чехов писал Суворину: «Ах, какой я начал рассказ! Пишу на тему о любви. Мельком говорю о театре, о предрассудочности «несходства убеждений», о Военно-Грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке». В январе 2019-го, объявленного в России Годом театра, режиссёр Егор Чернышов на сцене кировского ТЮЗа представил свою сценическую версию повести Чехова. И "Дуэль" была признана одной из лучших театральных постановок по произведениям русской классики. С высокой наградой коллектив театра поздравил глава региона Игорь Васильев. Лауреатам будут также вручены дипломы, специальные призы и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Вот эта программа поддержки театров для детей очень серьезно нам помогает, за прошедшие три года было выделено 18 миллионов рублей, в этом году 9,5 миллионов, в том числе, на развитие театра, на его техническое оснащение».

И сейчас Театр на Спасской - в активном поиске материала для следующих постановок. В ноябре в рамках лаборатории "Избранное" актеры прочитают 10 пьес, которые сегодня редки в репертуаре современных российских театров, но могут быть интересны. зрителю.

- Денег у них отродясь не было и не будет, не нажить вам так капиталов, барин, на господские дела переходить пора.

«История одного преступления» Ольги Михайловой - одна из пьес, выбранная критиком Ниязом Игламовым из Казани. Он выступит «адвокатом» своего театрального материала. Второй куратор лаборатории станет «прокурором». И предложит театру свою программу на следующий год.

ЕГОР ЧЕРНЫШОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Это все очень любопытно, интересно, мы берем каждый текст, в него внимательно вчитываемся, читаем на зрителя, критики потом его обсуждают, а мы думаем, нужен нам этот текст в репертуар или нет, лаборатория "заточена" под поиск названий в репертуар».

Кировские зрители смогут услышать и обсудить предложенные произведения для театра в начале ноября.

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