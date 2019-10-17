В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов». Новая экспозиция включает в себя графические и живописные работы учащихся выпускного класса. Это натюрморты, портреты и сюжетные композиции на историческую тему.Достижения юных художниц позволили им выйти на новый уровень - выставочную деятельность. Каждую из трех выпускниц уже отличает свой творческий почерк. Работы Сабины Жолобовой яркие, жизнеутверждающие, более декоративные, она словно впитывает красоту цвета.Для Сабины это увлечение, получать художественное образование девушка не планирует, а вот две другие участницы выставки уже решили связать свою жизнь с искусством.А еще Дарья Сунцова большое внимание уделяет деталям, линиям, технике штриха. Вдохновляют ее и работы других учащихся, всегда можно узнать что-то новое и попытаться сделать свое.На открытии выставки собрались учащиеся самого разного возраста и смогли оценить уровень выпускников художественной школы. А самые юные увидели, к чему им нужно стремиться. Различные манеры исполнения гармонично переплелись и дополняют друг друга. Цветовой строй работ Алисы Степановой достаточно сдержанный, но мазок эмоциональный, динамичный. И в живописи ее привлекает свое.Каждая картина выставки "Гармония контрастов" - это часть души и мироощущение молодого автора, невероятная свобода самовыражения.