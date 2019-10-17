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В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов»

В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов»

Вчера, 18:01
269
Валентина Палкина
В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов»

В художественной школе города Кирова представили «Гармонию контрастов». Новая экспозиция включает в себя графические и живописные работы учащихся выпускного класса. Это натюрморты, портреты и сюжетные композиции на историческую тему.

Достижения юных художниц позволили им выйти на новый уровень - выставочную деятельность. Каждую из трех выпускниц уже отличает свой творческий почерк. Работы Сабины Жолобовой яркие, жизнеутверждающие, более декоративные, она словно впитывает красоту цвета.

САБИНА ЖОЛОБОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Определенной темы у меня нет, но больше всего меня привлекает именно живопись, натюрморты нравится рисовать тоже».

Для Сабины это увлечение, получать художественное образование девушка не планирует, а вот две другие участницы выставки уже решили связать свою жизнь с искусством.

МАРИЯ ЛЕДЕНЦОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Даша - более графична, очень часто выбирает рисунок, если нужно сделать композицию в графической технике, она выбирает такую сложную технику, как карандаш».

А еще Дарья Сунцова большое внимание уделяет деталям, линиям, технике штриха. Вдохновляют ее и работы других учащихся, всегда можно узнать что-то новое и попытаться сделать свое.

ДАРЬЯ СУНЦОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Ты выражаешь свои эмоции, у каждого автора свой стиль, и это показывает характер автора. Мне больше нравится ... придумывать что-то на тему сказок, например, читаешь текст, и по нему составлять какую-то композицию, это интересно и мне нравится, сидишь на улице, и зарисовки делать каких-то зданий, памятников».

На открытии выставки собрались учащиеся самого разного возраста и смогли оценить уровень выпускников художественной школы. А самые юные увидели, к чему им нужно стремиться. Различные манеры исполнения гармонично переплелись и дополняют друг друга. Цветовой строй работ Алисы Степановой достаточно сдержанный, но мазок эмоциональный, динамичный. И в живописи ее привлекает свое.

АЛИСА СТЕПАНОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я могу делать все, что я хочу, выражать все, что думаю, в той же композиции, если у меня сегодня плохое настроение, я могу сделать ее очень агрессивной, более динамичной».

Каждая картина выставки "Гармония контрастов" - это часть души и мироощущение молодого автора, невероятная свобода самовыражения.

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