В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал

В библиотеке имени Пушкина прошёл детский осенний бал, посвящённый Александру Сергеевичу. Кто был его участниками, и что они приготовили?
Традиционно в Пушкинской библиотеке каждый год в октябре проходят Пушкинские дни, а связано это с одной знаменательной датой - 19 октября был открыт Царскосельский лицей. А костюмированный бал, который проводили работники библиотеки, посетили ученики третьего класса 37-й школы. Бал был открыт полонезом: мальчики в костюмах и цилиндрах, девочки в бальных платьях.
Юные участники в подготовке к этому вечеру не только разучивали танцевальные движения. Были и выступления с отрывками из поэмы "Руслан и Людмила".
ЕГОР СЕМЕНИЩЕВ:
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
Кроме того, дети подготовили инструментальные номера, а даже рассказали по ролям "Сказку о царе Салтане". Но не оставили никого равнодушными бальные игры.
ТАТЬЯНА ИБАТУЛЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
- Это бальные жмурки.
- А в чём они заключаются?
- Бальные жмурки, игра в жмурки - когда завязывают глаза, и надо кого-то поймать, но там немножечко есть секрет.
- Какой?
- Мы в руки дадим колокольчик.
Кроме этого, детей ожидал теневой театр. И его участниками стали сами ребята - они показывали короткие сценки из детства Александра Сергеевича Пушкина.