В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал

В библиотеке имени Пушкина прошёл детский осенний бал, посвящённый Александру Сергеевичу. Кто был его участниками, и что они приготовили?Традиционно в Пушкинской библиотеке каждый год в октябре проходят Пушкинские дни, а связано это с одной знаменательной датой - 19 октября был открыт Царскосельский лицей. А костюмированный бал, который проводили работники библиотеки, посетили ученики третьего класса 37-й школы. Бал был открыт полонезом: мальчики в костюмах и цилиндрах, девочки в бальных платьях.Юные участники в подготовке к этому вечеру не только разучивали танцевальные движения. Были и выступления с отрывками из поэмы "Руслан и Людмила".Кроме того, дети подготовили инструментальные номера, а даже рассказали по ролям "Сказку о царе Салтане". Но не оставили никого равнодушными бальные игры.Кроме этого, детей ожидал теневой театр. И его участниками стали сами ребята - они показывали короткие сценки из детства Александра Сергеевича Пушкина.