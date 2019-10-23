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В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света»

В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света»

Вчера, 18:01
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Карина Алоян
В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света»

В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света». Познакомиться с творчеством представителя романтического направления живописи теперь может каждый.

Пейзажи, которые завораживают всех уже полтора века.  Про Архипа Куинджи говорили, что его картины затмевают на выставках произведения других живописцев, не оставляя им шанса на внимание аудитории.  Великий живописец и новатор с сфере изображения пейзажа  в Кирове - покоряет своей иллюзией света.

НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИМ. ГРИНА:
«53 работы. Среди них есть и очень известные, и те, которые не каждый зритель может узнать, но вот познакомиться с ними впервые».

Все картины в уникальной технике, которая позволяет полностью воссоздать бессмертный шедевр. Цифровая художественная репродукция - не имитация, а точное воспроизведение подлинника.

НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИМ. ГРИНА:
«Здесь приехали работы, напечатанные современным способом. Техника жикле называется. Она дает нам возможность увидеть произведение точно так же, как выглядит подлинник. Это современная форма печати».

В передаче света Куинджи будут обвинять в использовании химических элементов - так нарисовать свет без посторонней помощи невозможно. Одна из самых известных картин "Лунная ночь на Днепре" - прекрасная, излучающая удивительный свет и поражающая своей судьбой.

НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИМ. ГРИНА:
«Когда ему было 40 лет состоялась последняя в его жизни выставка. И вот на этой выставке экспонировалась эта самая работа. Причем это было впервые в России - экспонировалась она одна. Это была выставка одной картины».

Он находил такие оттенки, которым некоторые коллеги откровенно завидовали. Горные вершины и морские побережья, туманные рассветы и полыхающие закаты. Игра со светом в каждой картине. Светом, который, кажется, выходит за пределы его работ.

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