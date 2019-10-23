В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света». Познакомиться с творчеством представителя романтического направления живописи теперь может каждый.Пейзажи, которые завораживают всех уже полтора века. Про Архипа Куинджи говорили, что его картины затмевают на выставках произведения других живописцев, не оставляя им шанса на внимание аудитории. Великий живописец и новатор с сфере изображения пейзажа в Кирове - покоряет своей иллюзией света.Все картины в уникальной технике, которая позволяет полностью воссоздать бессмертный шедевр. Цифровая художественная репродукция - не имитация, а точное воспроизведение подлинника.В передаче света Куинджи будут обвинять в использовании химических элементов - так нарисовать свет без посторонней помощи невозможно. Одна из самых известных картин "Лунная ночь на Днепре" - прекрасная, излучающая удивительный свет и поражающая своей судьбой.Он находил такие оттенки, которым некоторые коллеги откровенно завидовали. Горные вершины и морские побережья, туманные рассветы и полыхающие закаты. Игра со светом в каждой картине. Светом, который, кажется, выходит за пределы его работ.