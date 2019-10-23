В Кирове прошел праздник узбекской культуры. На выставке были представлены народные промыслы, в концертной программе звучали национальные мотивы.Национальные мелодии и музыкальные инструменты, неповторимые узоры и орнаменты костюмов. В Узбекистане несколько областей, и каждая представляет свою культуру не только в речи, в диалекте, но и в своей одежде. К примеру, тюбетеек - множество, и различаются они по форме, цвету, предназначению и даже географии распространения.Традиционные орнаментальные мотивы каждая мастерица обогащает своей фантазией. Элементы народных костюмов можно было увидеть и на артистах, выступающих на празднике узбекской культуры.Национальный праздник, посвященный культуре этой среднеазиатской республики, прошел в рамках визита в Киров генерального консула Узбекистана в Казани.Фариддин Насриев также предложил провести дни узбекского кино в Кировской области. Начало этого события решили не откладывать и уже на этом празднике дружбы народов показали первый фильм.