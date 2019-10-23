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В Кирове прошел праздник узбекской культуры

В Кирове прошел праздник узбекской культуры

Вчера, 15:41
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Валентина Палкина
В Кирове прошел праздник узбекской культуры

В Кирове прошел праздник узбекской культуры. На выставке были представлены народные промыслы, в концертной программе звучали национальные мотивы.

Национальные мелодии и музыкальные инструменты, неповторимые узоры и орнаменты костюмов. В Узбекистане несколько областей, и каждая представляет свою культуру не только в речи, в диалекте, но и в своей одежде. К примеру, тюбетеек - множество, и  различаются они по форме, цвету, предназначению и даже географии распространения.

ЗУЛЬФИЯ АБДУЛЛАЕВА, УЧАСТНИЦА ПРАЗДНИКА УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
«Могу сказать, из какого района вышито, это в Наманганской области, ручная работа, это могут надевать в Ташкенте и в Фергане».

Традиционные орнаментальные мотивы каждая мастерица обогащает своей фантазией. Элементы народных костюмов можно было увидеть и на артистах, выступающих на празднике узбекской культуры.

Национальный праздник, посвященный культуре этой среднеазиатской республики, прошел в рамках визита в Киров генерального консула Узбекистана в Казани.

ФАРИДДИН НАСРИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В КАЗАНИ:
«Прошли хорошие встречи у нас и в правительстве, и с бизнес-сообществом, и с нашими студентами, и соотечественниками, мы увидели в глазах наших партнеров, что они готовы сотрудничать с нами во всех сферах деятельности, торгово-экономической, инвестиционной, а также в культурно-гуманитарной части».

Фариддин Насриев также предложил провести дни узбекского кино в Кировской области. Начало этого события решили не откладывать и уже на этом празднике дружбы народов показали первый фильм.

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