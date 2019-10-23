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Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет!

Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет!

Вчера, 18:00
150
Иван Швецов
Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет!

Вятскому Шаляпинскому обществу исполнилось 25 лет! Юбилей отметили в библиотеке имени Герцена грандиозным концертом, с участием оркестра народных инструментов и лучших вокалистов Кировской области.

За четверть века Вятским Шаляпинским обществом сделано немало. Например, русский народный оркестр при филармонии с 2002 года получил имя Федора Ивановича. С выступления этого оркестра и начался праздничный вечер. Вятское Шаляпинское общество появилось в 1993 году в Кирове.  Похожие сообщества  есть ещё в 9-ти городах России. В каждом из них Шаляпина считают своим.

ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВЯТСКОГО ШАЛЯПИНСКОГО ОБЩЕСТВА:
«Мы считаем, что это наш земляк, хоть он и родился в Казани. В Кировской области проживает много родственников Шаляпина, он по паспорту был вятский крестьянин».

Шаляпин - фигура мирового масштаба, его домом можно считать не только Вятку, но и Москву, и Казань, и Петербург, и Париж. благодаря вятскому шаляпинскому обществу в Кирове в 2014 году появился памятник великому певцу. На концерте в честь юбилея выступили известные вокалисты - Евгений Широкшин, Матвей Мокеров, Владимир Шавкунов. В исполнении оркестра и солистов прозвучали любимые русские народные песни и сочинения русских композиторов XIX века.

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