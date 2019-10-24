Концерт "Осенняя палитра" учащихся по классу классической гитары в ДМШ №2

В Кирове в концертном зале Детской музыкальной школы №2 состоялся концерт-встреча учащихся по классу классической гитары. Своё мастерство показывали 25 музыкантов школ города и посёлка Мурыгино.
Концерт "Осенняя палитра" проходит в этой школе уже много лет, и каждый раз зал Детской музыкальной школы вмиг наполняется приятными, мелодичными звуками гитары. В концерте участвовали как уже почти взрослые ребята, так и совсем юные музыканты.
На концерте исполняли как классические, так и популярные произведения, выступали как солисты и ансамбли, состоящие исключительно из гитаристов, так и смешанные - в сочетании со скрипкой, домрой и флейтой.
АЛЕКСАНДРА ГОРЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ ДМШ №2:
«Гитара - очень популярный инструмент, хочется, чтобы ребята учились выступать, справлялись со своим сценическим волнением, ну, и конечно, это любовь к этому прекрасному музыкальному инструменту, который мы все поддерживаем».
Побывав на концерте, возможно, у кого-то появится желание связать свою жизнь с музыкой.