Концерт "Осенняя палитра" учащихся по классу классической гитары в ДМШ №2

В Кирове в концертном зале Детской музыкальной школы №2 состоялся концерт-встреча учащихся по классу классической гитары. Своё мастерство показывали 25 музыкантов школ города и посёлка Мурыгино.Концерт "Осенняя палитра" проходит в этой школе уже много лет, и каждый раз зал Детской музыкальной школы вмиг наполняется приятными, мелодичными звуками гитары. В концерте участвовали как уже почти взрослые ребята, так и совсем юные музыканты.На концерте исполняли как классические, так и популярные произведения, выступали как солисты и ансамбли, состоящие исключительно из гитаристов, так и смешанные - в сочетании со скрипкой, домрой и флейтой.Побывав на концерте, возможно, у кого-то появится желание связать свою жизнь с музыкой.