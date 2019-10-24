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"Черногорские этюды" Ирины Черных в музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка

"Черногорские этюды" Ирины Черных в музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка

Сегодня, 16:35
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Роман Четвериков

Отпускное настроение как стимул к работе. В музейно-выставочном центре открылась выставка Ирины Черных. В экспозиции представлены этюды, рассказывающие о Черногории. Выставка интересна еще и тем, что на ней есть тактильные экспонаты.

С творчеством художницы жители Кирово-Чепецка знакомятся уже около 10 лет. Поначалу ее картины были представлены на коллективных выставках. Сейчас работ Ирины Черных набирается, чтобы организовывать персональные вернисажи.  

ЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Чаще всего как. Автора мы видим на открытии и закрытии выставки. Ирина отрабатывает ее по полной программе. С ней авторские экскурсии, мастер-классы. Она появляется у нас каждую неделю».

Этой осенью автор представила публике "Черногорские этюды". В эту балканскую страну она теперь ездит регулярно и каждая поездка отныне источник вдохновения. Горы, озера, морские побережья. Художник не только передают всю красоту Черногории, но и любит рассказывать о ней. Творческий отпуск проходит у нее на одном дыхании. Ею взято за правило. Каждый день рисовать по одной картине.

ИРИНА ЧЕРНЫХ, ХУДОЖНИК:
«Рано утром или вечером постоянно меняющиеся состояние природы. Солнце либо быстро уходит, либо встает и свет меняется. Поэтому, этюды достаточно быстрые. В среднем полчаса».

На выставке представлено несколько десятков этюдов, передающих незабываемую красоту Черногории. Для тех не бывал в ней, благодаря экспозиции, она становится сказкой и мечтой.

Выставка интересна не только любителям живописи. Она доступна и для слабовидящих людей. Тактильные экспонаты созданы педагогами Кирово-Чепецкого "Кванториума". Для них это был своего рода эксперимент. Попробовать имеющиеся технологии по моделированию копий картин с насыщенной цветовой гаммой.  

ЕКАТЕРИНА ХАГУРОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КВАНТОРИУМА Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Особенно вот акварельная техника она очень сложная. Главное не упустить некоторые моменты, приблизить к тому, что есть на самом деле. Чтобы человек, который плохо видит мог на ощупь понять, что изображено на картине».

Сотрудничество музея и "Кванториума" будет продолжено. Творческие планы есть и у Ирины Черных. Ей хочется продолжить рисовать страны в разных стилях и техниках.

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