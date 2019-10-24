"Черногорские этюды" Ирины Черных в музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка

Отпускное настроение как стимул к работе. В музейно-выставочном центре открылась выставка Ирины Черных. В экспозиции представлены этюды, рассказывающие о Черногории. Выставка интересна еще и тем, что на ней есть тактильные экспонаты.С творчеством художницы жители Кирово-Чепецка знакомятся уже около 10 лет. Поначалу ее картины были представлены на коллективных выставках. Сейчас работ Ирины Черных набирается, чтобы организовывать персональные вернисажи.Этой осенью автор представила публике "Черногорские этюды". В эту балканскую страну она теперь ездит регулярно и каждая поездка отныне источник вдохновения. Горы, озера, морские побережья. Художник не только передают всю красоту Черногории, но и любит рассказывать о ней. Творческий отпуск проходит у нее на одном дыхании. Ею взято за правило. Каждый день рисовать по одной картине.На выставке представлено несколько десятков этюдов, передающих незабываемую красоту Черногории. Для тех не бывал в ней, благодаря экспозиции, она становится сказкой и мечтой.Выставка интересна не только любителям живописи. Она доступна и для слабовидящих людей. Тактильные экспонаты созданы педагогами Кирово-Чепецкого "Кванториума". Для них это был своего рода эксперимент. Попробовать имеющиеся технологии по моделированию копий картин с насыщенной цветовой гаммой.Сотрудничество музея и "Кванториума" будет продолжено. Творческие планы есть и у Ирины Черных. Ей хочется продолжить рисовать страны в разных стилях и техниках.