В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло". Показать свой талант в Киров приехали не только жители вятского края, но и музыканты из соседних регионов.Три дня члены жюри конкурса "Арт-Соло" будут следить за выступлением конкурсантов. В этом году в детской филармонии выступят более трех сотен молодых талантов. От пятилетних малышей, которые только берут инструмент в руки, до состоявшихся тридцатилетних педагогов. Фаворитов нет, каждый конкурс — это всегда интрига.Свой талант демонстрируют конкурсанты из Коми, Удмуртии, Нижегородской области, а также из других регионов. Большая часть участников, конечно же из Кировской области.На конкурсе Арт-Соло себя покажут не только музыканты, но и вокалисты, а также те, кто занимается изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.Итоги конкурса "Арт-Соло" подведут третьего ноября. В этот день пройдут гала-концерты.