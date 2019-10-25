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В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

Вчера, 18:00
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Артем Макаров
В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества

В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло". Показать свой талант в Киров приехали не только жители вятского края, но и музыканты из соседних регионов.

Три дня члены жюри конкурса "Арт-Соло" будут следить за выступлением конкурсантов. В этом году в детской филармонии выступят более трех сотен молодых талантов. От пятилетних малышей, которые только берут инструмент в руки, до состоявшихся тридцатилетних педагогов. Фаворитов нет, каждый конкурс — это всегда интрига.

ЭМИЛЬ ЧАЛБАШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА "АРТ-СОЛО", ДОКТОР ИСКУССТВ:
«Эта интрига - очень сложно для жюри. Почему? Потому что на фестиваль собираются очень много талантливых. Приходится выбирать, кто же самый достойный. Но мы всегда их находим».

Свой талант демонстрируют конкурсанты из Коми, Удмуртии, Нижегородской области, а также из других регионов. Большая часть участников, конечно же из Кировской области.

На конкурсе Арт-Соло себя покажут не только музыканты, но и вокалисты, а также те, кто занимается изобразительным и декоративно-прикладным творчеством.

ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«Уровень очень растет. Причем, я понимаю, что на этот конкурс, а это конкурс, а не фестиваль, идут избранные, которые понимают, что здесь можно что-то получить и достигнуть какого-то результата».

Итоги конкурса "Арт-Соло" подведут третьего ноября. В этот день пройдут гала-концерты.

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