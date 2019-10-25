В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел

В народной галерее ОДНТ открылась выставка-конкурс работ мастеров со всей области.Выставка-конкурс с поэтическим названием "Песнь души - самовыражение в творчестве" проходит два раза в год. Она интересна тем, что на одной площадке можно увидеть самые разные виды народного творчества - здесь и художественная обработка бересты, соломки, лозы, керамика, игрушка, авторская кукла, ткачество - всего 15 номинаций. Мастерицы из студии флористов "Купава" постоянные участницы выставки. Они представили картины, нарисованные не красками, а листьями. Создавать натюрморты, композиции и пейзажи им помогает сама природа. Это её причудливые краски и линии подсказывают куда положить очередной листок.Среди участников есть много известных имен - народные мастера России и Кировской области Лариса Сметанина, Борис Воробьев, Татьяна Веприкова, Елена Шихова, Николай Нагаев. Но есть и новые имена. Так впервые в областной выставке участвует коллектив кружевниц из Кирово-Чепецка.Клубу "Очарованные кружевом" всего год. Но мастерицам уже есть чем похвастаться. Они плетут кружева на коклюшках, на спицах, владеют французской техникой фриволите, а также ирландским и румынским кружевом. Вне зависимости от техники это рукоделие требует усидчивости и больших трудозатрат. Например, чтобы связать вот этот жилет Галине Самариной понадобилось полгода, причем работала она и день, и ночь.Есть на выставке и работы известного вятского художника Татьяны Дедовой. Акварель, графика и цветы на черной бумаге экспонируются вне конкурса. Это небольшая персональная выставка, посвященная 80-летию художника и краеведа. Автор практически не принимала участия в отборе работ - все картины из частного собрания и посвящены вятской земле - с ее живописными селами и прекрасными старинными храмами. Сама Татьяна Павловна до сих пор предпочитает шумному городу тихую деревенскую жизнь.Всего на областной выставке представлены работы более 170 мастеров из 19 районов области, Кирова и Кирово-Чепецка. Итоги будут подведены через два месяца - 26 декабря состоится чествование победителей в народной галерее ОДНТ.