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В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел

В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел

Сегодня, 12:46
110
Юлия Шалаева
В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел

В народной галерее ОДНТ открылась выставка-конкурс работ мастеров со всей области.

Выставка-конкурс с поэтическим названием "Песнь души - самовыражение в творчестве" проходит два раза в год. Она интересна тем, что на одной площадке можно увидеть самые разные виды народного творчества - здесь и художественная обработка бересты, соломки, лозы, керамика, игрушка, авторская кукла, ткачество - всего 15 номинаций. Мастерицы из студии флористов "Купава" постоянные участницы выставки. Они представили картины, нарисованные не красками, а листьями. Создавать натюрморты, композиции и пейзажи им помогает сама природа. Это её причудливые краски и линии подсказывают куда положить очередной листок.

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ФЛОРИСТОВ "КУПАВА" ПРИ ОДНТ:
«Тут технология есть специальная - где-то пробиваются листья, чтобы они были прозрачные. Я использую клён - он держит жилку и не рассыпается».

Среди участников есть много известных имен - народные мастера России и Кировской области Лариса Сметанина, Борис Воробьев, Татьяна Веприкова, Елена Шихова, Николай Нагаев. Но есть и новые имена. Так впервые в областной выставке участвует коллектив кружевниц из Кирово-Чепецка.

ГАЛИНА САМАРИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА "ОЧАРОВАННЫЕ КРУЖЕВОМ", Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Есть у нас в клубе замечательная мастерица Медовикова Нина Ивановна. Она любительница плести вот такие шикарные салфетки на спицах».

Клубу "Очарованные кружевом" всего год. Но мастерицам уже есть чем похвастаться. Они плетут кружева на коклюшках, на спицах, владеют французской техникой фриволите, а также ирландским и румынским кружевом. Вне зависимости от техники это рукоделие требует усидчивости и больших трудозатрат. Например, чтобы связать вот этот жилет Галине Самариной понадобилось полгода, причем работала она и день, и ночь.

ГАЛИНА САМАРИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА "ОЧАРОВАННЫЕ КРУЖЕВОМ", Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Кружево любит, когда его носят, оно не любит пылиться в шкафах. Это же такая красота. Это делает образ женщины необыкновенным, красивым».

Есть на выставке и работы известного вятского художника Татьяны Дедовой. Акварель, графика и цветы на черной бумаге экспонируются вне конкурса. Это небольшая персональная выставка, посвященная 80-летию художника и краеведа. Автор практически не принимала участия в отборе работ - все картины из частного собрания и посвящены вятской земле - с ее живописными селами и прекрасными старинными храмами. Сама Татьяна Павловна до сих пор предпочитает шумному городу тихую деревенскую жизнь.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА, ХУДОЖНИК:
«Тридцать лет назад мы купили избушку в деревне, мы очень любим путешествовать с мужем, сколько себя помню все время стремилась куда-то ехать, идти по лесам, по лугам и в другие города».

Всего на областной выставке представлены работы более 170 мастеров из 19 районов области, Кирова и Кирово-Чепецка. Итоги будут подведены через два месяца - 26 декабря состоится чествование победителей в народной галерее ОДНТ.

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