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Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале

Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале

Сегодня, 15:05
67
Роман Четвериков
Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале

Были дебютантами, а стали призерами. Танцевальный коллектив "Подорожник" выступил на международном фестивале. Его особенность в том, что он проводится для людей с инвалидностью и без нее. Главное показать любовь к танцу и у группы кировских ребят это получилось.

Даже своим внешним видом они хотят показать себя с яркой стороны. Коллектив "Подорожник" образовался около двух лет назад. Опыт выступлений не слишком большой. В нем еще маленькие, но особенные артисты от 5 до 10 лет. Номер "Самовар" сейчас их визитная карточка. Несколько раз показав его на онлайн-отборе, дети получили право поехать на фестиваль инклюзивного танца.

ЮЛИЯ ИСУПОВА, ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ ЦЕНТРА "ДОРОГОЮ ДОБРА":
«Делали мы его с помощью волонтеров. Показывали движения. Сначала отдельно комбинации учили. Потом из них составляли номер под музыку».

Поездка в столицу состоялась благодаря средствам, собранным на специальном благотворительном концерте. Первый выезд за пределы города был волнителен. Сковывало эмоциональное напряжение. Но оно улетучилось, стоило им выйти на сцену. "Самовар" стал танцем, взявшим одно из призовых мест среди команд-участниц.  

Заслуга в успехе принадлежит и родителям. Они вместе с педагогами придумали образы, сшили танцевальные костюмы. И даже вошли в состав коллектива. Чтобы быть рядом с подающими надежды талантами.

ГАЛИНА МАЛЬЦЕВА, МАМА:
«Она вообще очень позитивный человечек. И вообще классная девчушка. У нас все дети классные. Тут еще надо поспорит кто кому помогает. Я, например, танец забываю мгновенно, а дочь помнит все».

Регулярное участие в конкурсах отныне одна из целей коллектива. Поэтому, ему придется расширять свою творческую деятельность. И судя по настроению ребят, они готовы и дальше раскрывать себя в танцевальном искусстве.

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