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В Кировской области прошла "Ночь искусств"

В Кировской области прошла "Ночь искусств"

Сегодня, 17:49
66
Валентина Палкина
В Кировской области прошла

В Кировской области вновь прошла "Ночь искусств". Традиционная культурно-образовательная акция была посвящена Году театра в России.

Сражаться на шпагах учили кировчан в репетиционном зале драмтеатра. Мастер-класс по фехтованию провел  Евгений Моисеев, исполнитель роли Франсуа Гризье в спектакле «1825.Запрещённый роман» по роману Александра Дюма. Приемы этого старинного искусства показывали и другие актеры кировской драмы.

ОЛЬГА МИРОНОВА, АКТРИСА КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Практически со шпагами мы столкнулись только в "1825", в институтах еще преподают, а в спектаклях в этом театре ничего такого не было, но это очень увлекательно, когда ты берешь шпагу, в первый раз страшно, а потом это уже затягивает».

В фойе театра открылась выставка, посвящённая «Году театра в России» и 80-летию каменного здания театра. Оно было построено по проекту московских архитекторов Бурова и Федорова. Экспозицию "Вятка: театральный роман" дополнила еще одна - "Магия театра", с изображением памятных монет, посвященных оперному, балетному и драматическому искусству. Еще одной площадкой стал Инженериум опорного университета. Здесь была представлена обширная программа «Труппа Её Величества»: спектакли малой формы, документальные читки пьес, перформансы, живые скульптуры, инсталляции; квесты. С удовольствием погружались в театральную атмосферу и дети, и взрослые.

ЯРОСЛАВ КАЛИНИН, УЧАСТНИК "НОЧИ ИСКУССТВ":
«Мне было очень интересно, сегодня мы вырезали маски, делали колечки на пальцы и игрушки из бумаги».

В Герценке в "Ночь искусств" прошли театральные викторины и марафон творческих мастер-классов. Все желающие смогли послушать старые пластинки и познакомиться с искусством детской вятской книги с 19 века до сегодняшних дней.

АНДРЕЙ МАРКОВ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ ОТДЕЛА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«Первыми начало земство издавать книги классиков, которые дарили лучшим ученикам, специально здесь, на Вятке издавались, оформлялись, в том числе, принимали участие наши художники, Васнецовы, например, присылали свои рисунки для оформления этих книг».

Прошли и показы работ народного учебного театра Вятского колледжа культуры. Студенты представили этюды и "Лимерики" Эдварда Лира.

Всего в регионе ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» объединила 280 площадок в театрах, музеях, библиотеках и домах культуры.

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