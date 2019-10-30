В Кировской области прошла "Ночь искусств"

В Кировской области вновь прошла "Ночь искусств". Традиционная культурно-образовательная акция была посвящена Году театра в России.Сражаться на шпагах учили кировчан в репетиционном зале драмтеатра. Мастер-класс по фехтованию провел Евгений Моисеев, исполнитель роли Франсуа Гризье в спектакле «1825.Запрещённый роман» по роману Александра Дюма. Приемы этого старинного искусства показывали и другие актеры кировской драмы.В фойе театра открылась выставка, посвящённая «Году театра в России» и 80-летию каменного здания театра. Оно было построено по проекту московских архитекторов Бурова и Федорова. Экспозицию "Вятка: театральный роман" дополнила еще одна - "Магия театра", с изображением памятных монет, посвященных оперному, балетному и драматическому искусству. Еще одной площадкой стал Инженериум опорного университета. Здесь была представлена обширная программа «Труппа Её Величества»: спектакли малой формы, документальные читки пьес, перформансы, живые скульптуры, инсталляции; квесты. С удовольствием погружались в театральную атмосферу и дети, и взрослые.В Герценке в "Ночь искусств" прошли театральные викторины и марафон творческих мастер-классов. Все желающие смогли послушать старые пластинки и познакомиться с искусством детской вятской книги с 19 века до сегодняшних дней.Прошли и показы работ народного учебного театра Вятского колледжа культуры. Студенты представили этюды и "Лимерики" Эдварда Лира.Всего в регионе ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» объединила 280 площадок в театрах, музеях, библиотеках и домах культуры.