Открытие обновлённого Дворца Культуры в посёлке Вичёвщина Куменского

В День народного единства в посёлке Вичёвщина Куменского района состоялось открытие обновлённого Дворца Культуры.Здание Дворца культуры в Вичёвщине служит жителям посёлка два десятилетия. Но с прошествием времени многие конструкции устарели и потребовали капитального ремонта.В здании находятся многие социальные объекты: библиотека, администрация, медпункт, сберкасса, почта, а также во Дворце работают 18 кружков по различным направлениям.Сделано немало: заменено 62 окна, 7 витражных окон, обновлены 3 входные группы, все двери в кабинетах и подсобных помещениях, а также часть системы отопления.Крыша сейчас в полном порядке. Капитальный ремонт Дворца культуры в Куменском районе был проведен в рамках федерального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура». Было реализовано около 3,8 млн рублей. В скором планируется обновление зрительного зала, фасада.