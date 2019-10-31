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Открытие обновлённого Дворца Культуры в посёлке Вичёвщина Куменского

Открытие обновлённого Дворца Культуры в посёлке Вичёвщина Куменского

Сегодня, 10:57
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Альбина Самигуллина
Открытие обновлённого Дворца Культуры в посёлке Вичёвщина Куменского

В День народного единства в посёлке Вичёвщина Куменского района состоялось открытие обновлённого Дворца Культуры.  

- Эти окна были у нас нынче установлены, как наши односельчане говорят, что дом культуры стал краше и светлее с заменой этих окон.

Здание Дворца культуры в Вичёвщине служит жителям посёлка два десятилетия. Но с прошествием времени многие конструкции устарели и потребовали капитального ремонта.

ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы видели сегодня замечательно отремонтированные кабинеты, где уже занимаются ребята, и мне приятно, например, было слышать сейчас от ветеранов слова признательности, то, что, действительно, дом культуры преобразился».

В здании находятся многие социальные объекты: библиотека, администрация, медпункт, сберкасса, почта, а также во Дворце работают 18 кружков по различным направлениям.

- Конечно, я хочу сказать, что когда приезжаешь в дома культуры, один из самых востребованных - это хореографический зал, это хореограф, вот если нет хореографа, сразу говорят: "Татьяна Сергеевна, помогайте, желающих заниматься очень много.

Сделано немало: заменено 62 окна, 7 витражных окон, обновлены 3 входные группы, все двери в кабинетах и подсобных помещениях, а также часть системы отопления.

ГАЛИНА ХАРИНА, ДИРЕКТОР ВИЧЕВСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ:
«Одним из больных вопросов, конечно, у нас была наша протекающая кровля, Дворец культуры был пущен в эксплуатацию в 2000-м году. Вот, кажется, совсем недавно проходило открытие Дворца культуры, но так как здание наше было долгостроем, много лет оно стояло, и, как сказать, время даёт о себе знать, протекает кровля, выпадают окна, и вот кровля, конечно, была самым нашим больным вопросом».

Крыша сейчас в полном порядке. Капитальный ремонт Дворца культуры в Куменском районе был проведен в рамках федерального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура». Было реализовано около 3,8 млн рублей. В скором планируется обновление зрительного зала, фасада.

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