В Вятском художественном училище открылась выставка работ Игоря Сметанина

Пятнадцать своих работ в здании Вятского художественного училища представил художник Игорь Сметанин. Это не просто творчество, но и учебный материал для студентов.Художника вдохновляет сама жизнь. Ежедневные сюжеты в работах Игоря Сметанина переплетаются с библейскими мотивами. Эта работа вдохновлена историей богатыря Самсона.Осовремененный библейский герой - это рок-музыкант, который отказывает от прежней жизни. Дает отстричь свои волосы беременной девушке, матери его будущего ребенка. Игорь Сметанин выставил 15ть своих работ в Вятском художественном училище не случайно. Каждая картина - как страничка из учебника. Она показывает студентам-художникам некоторые правила классической живописи.Это не просто выставка, а визитная карточка. Игорь Сметанин набрал курс студентов и будет работать с юными художниками по авторской методике. Выставка - это возможность познакомится с новым мастером, возможность, как для студентов, так и для коллег преподавателей.Изучить творчество мастера могут не только студенты и сотрудники художественного училища но и все желающие. Выставка работ Игоря Сметанина "шествие" будет работать до первого декабря.