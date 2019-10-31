В Вятском художественном училище открылась выставка работ Игоря Сметанина

Пятнадцать своих работ в здании Вятского художественного училища представил художник Игорь Сметанин. Это не просто творчество, но и учебный материал для студентов.
Художника вдохновляет сама жизнь. Ежедневные сюжеты в работах Игоря Сметанина переплетаются с библейскими мотивами. Эта работа вдохновлена историей богатыря Самсона.
ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Мы все знаем об исполине-великане Самсоне, который лишился сил, когда ему постригли волосы. Это событие я наложил на реальные события нашей жизни».
Осовремененный библейский герой - это рок-музыкант, который отказывает от прежней жизни. Дает отстричь свои волосы беременной девушке, матери его будущего ребенка. Игорь Сметанин выставил 15ть своих работ в Вятском художественном училище не случайно. Каждая картина - как страничка из учебника. Она показывает студентам-художникам некоторые правила классической живописи.
ИГОРЬ СМЕТАНИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Сам сюжет и само полотно выстроено по классической форме композиции. Это треугольно-устойчивая композиция, с четким акцентом. Композиционным центром. Все это сказано и акцентировано».
Это не просто выставка, а визитная карточка. Игорь Сметанин набрал курс студентов и будет работать с юными художниками по авторской методике. Выставка - это возможность познакомится с новым мастером, возможность, как для студентов, так и для коллег преподавателей.
МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А. А. РЫЛОВА:
«Немногие в этом городе работают в жанре картины, именно сюжетной композиции. То есть это не пейзаж, не натюрморт, а сложные сюжетные работы. Которые из себя представляют, такое композиционное решение».
Изучить творчество мастера могут не только студенты и сотрудники художественного училища но и все желающие. Выставка работ Игоря Сметанина "шествие" будет работать до первого декабря.