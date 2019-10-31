Кировские танцоры вернулись с наградами с международного конкурса хореографического искусства

Два диплома первой и два второй степени привезли кировские юные танцоры из Сочи. Воспитанники детского театра танца "Сюрприз" вернулись с международного конкурса "Сердце Сочи". Ребята до сих пор под впечатлением от поездки. Чем же им удалось покорить жюри они рассказали Юлии Шалаевой.
Танец "Бизнес-класс" вместе с другими постановками танцоры "Сюрприза" возили на международный конкурс хореографического искусства "Сердце Сочи". Ребята с помощью пластики тела и эмоций рассказывают историю, которая происходит в самолете. В конкурентной борьбе бортпроводники доказывают кто из них лучше, и кто достойнее этой работы, ведь каждый хочет полететь в бизнес-классе.
ГАЛИНА ВТЮРИНА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТАНЦА "СЮРПРИЗ":
«Когда дети-стюарды очень хотят полететь и обслуживать рейс бизнес-класс Сочи-Майами. В итоге вместо 14 стюардов могут полететь двое - а самолет улетает без них».
РОМАН КОБЕЛЕВ, ТАНЦОР ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТАНЦА "СЮРПРИЗ":
«Перед выходом мы все волновались. Когда вышли на сцену и станцевали пол номера было уже не страшно. Потому что мы уже почувствовали все эмоции, увидели зрителей».
Театр танца "Сюрприз" возил в Сочи восемь танцевальных номеров. Ехали большим составом - более пятидесяти человек, дети всех возрастных групп. В итоге юные кировчане покорили жюри и привезли домой четыре диплома.
АЛЕКСАНДР САДАКОВ, ТАНЦОР ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТАНЦА "СЮРПРИЗ":
«Мы съездили весело, было интересно, много экскурсий. Мы заняли два первых места и два вторых места».
Один из самых трогательных танцев в исполнении маленьких танцоров называется "Легко". Название в точности соответствует сути - постановка смотрится настолько легко и воздушно, что кажется дети придумывают движения на ходу, не на миг не напрягаясь.
ЕЛИЗАВЕТА СИДОРОВА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТАНЦА "СЮРПРИЗ":
«У нас есть опора - это такой волшебный мячик. Мы его находим и у каждого появляется своя история. И создается магическая, легкая атмосфера».
На конкурсе в Сочи конкуренцию кировчанам составили более пятисот лучших юных танцоров со все России. Наши ребята смогли преодолеть волнение и показать не только хорошую технику исполнения, но и яркие эмоции - и тем самым еще глубже раскрыли зрителю истории, которые они рассказывали языком танца.