Кировские танцоры вернулись с наградами с международного конкурса хореографического искусства

Два диплома первой и два второй степени привезли кировские юные танцоры из Сочи. Воспитанники детского театра танца "Сюрприз" вернулись с международного конкурса "Сердце Сочи". Ребята до сих пор под впечатлением от поездки. Чем же им удалось покорить жюри они рассказали Юлии Шалаевой.Танец "Бизнес-класс" вместе с другими постановками танцоры "Сюрприза" возили на международный конкурс хореографического искусства "Сердце Сочи". Ребята с помощью пластики тела и эмоций рассказывают историю, которая происходит в самолете. В конкурентной борьбе бортпроводники доказывают кто из них лучше, и кто достойнее этой работы, ведь каждый хочет полететь в бизнес-классе.Театр танца "Сюрприз" возил в Сочи восемь танцевальных номеров. Ехали большим составом - более пятидесяти человек, дети всех возрастных групп. В итоге юные кировчане покорили жюри и привезли домой четыре диплома.Один из самых трогательных танцев в исполнении маленьких танцоров называется "Легко". Название в точности соответствует сути - постановка смотрится настолько легко и воздушно, что кажется дети придумывают движения на ходу, не на миг не напрягаясь.На конкурсе в Сочи конкуренцию кировчанам составили более пятисот лучших юных танцоров со все России. Наши ребята смогли преодолеть волнение и показать не только хорошую технику исполнения, но и яркие эмоции - и тем самым еще глубже раскрыли зрителю истории, которые они рассказывали языком танца.