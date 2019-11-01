Кировчан ждет уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия"

Такая разная, но от этого не менее прекрасная Россия. Киров встречает уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия". Проект осуществлен при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Карина Алоян побывала на монтаже выставки и одной из первых познакомилась с экспозицией.
- Шедевр, кстати. Суховицкий.
О ней говорят - это не просто выставка - живописный гимн глубоким и разнообразным культурным традициям многонациональной страны. 4 года исследований живописи как неоспоримо-уникального вида искусства, которое, однозначно, занимает какое-то особое положение в современном художественном мире.
НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, УЧЁНЫЙ-СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Проект включает в себя 8 тематических блоков - они очень разные, они показывают совершенно разные традиции, начиная от сурового стиля, который берет своё начало еще в середине 20 века и заканчивая абстрактным искусством - искусство которое отрицать нельзя - его можно любить его, можно не любить, но это искусство которое есть, о нём нужно говорить и его нужно показывать».
В экспозиции представлены работы настоящих мэтров, среди них картины Зураба Церетели, Андрея Мыльникова и Евгения Ромашко. Но не только. Можно увидеть произведения и молодых мастеров с неповторимым и уже узнаваемым авторским почерком.
- Вот это художник Новиков, который несколько работ его здесь представлено. Работа называется гравитация. такая оригинальная, интересная, художник создает ощущения полета.
Яркий пример того, что академические формы искусства способны сосуществовать как с традиционными культурными ценностями, так и c новаторскими поисками и экспериментами. В искусстве совершенно разных стилей и жанров воплощается красота, национальный колорит и богатство традиций народов России.
НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, УЧЁНЫЙ-СЕКРЕТАРЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. М. И А. М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Прелесть, наверное, этого проекта еще и в том, что художники, которые живут практически в одно время - они видят эту жизнь по-разному. И используя разные средства, разный живописный язык они создают историю про наше время. они создают историю про наше время. И каждый здесь найдет что-то своё».
В 2019 проект исследует наиболее яркие пластические тенденции, явления и школы, такие, как «суровый стиль», ленинградская школа живописи, абстракция, уникальная формация «Малой Грузинской», традиции «большой картины», пленэра и другие явления.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В какой-то степени продолжая традицию передвижников в 21 веке Живописную Россию уже посмотрели в двух городах нашей страны. Киров - третий в этом списке. И у жителей нашего города есть всего 20 дней, чтобы познакомиться с этими удивительными работами».
"Живописная Россия" - это история про живопись, которая меняла свой облик на протяжении веков, осваивала новые сюжеты и ракурсы, вбирала в себя и общемировой опыт, и собственные традиции. История про живопись, которую нельзя пропустить.