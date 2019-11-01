Кировчан ждет уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия"

Такая разная, но от этого не менее прекрасная Россия. Киров встречает уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия". Проект осуществлен при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Карина Алоян побывала на монтаже выставки и одной из первых познакомилась с экспозицией.О ней говорят - это не просто выставка - живописный гимн глубоким и разнообразным культурным традициям многонациональной страны. 4 года исследований живописи как неоспоримо-уникального вида искусства, которое, однозначно, занимает какое-то особое положение в современном художественном мире.В экспозиции представлены работы настоящих мэтров, среди них картины Зураба Церетели, Андрея Мыльникова и Евгения Ромашко. Но не только. Можно увидеть произведения и молодых мастеров с неповторимым и уже узнаваемым авторским почерком.Яркий пример того, что академические формы искусства способны сосуществовать как с традиционными культурными ценностями, так и c новаторскими поисками и экспериментами. В искусстве совершенно разных стилей и жанров воплощается красота, национальный колорит и богатство традиций народов России.В 2019 проект исследует наиболее яркие пластические тенденции, явления и школы, такие, как «суровый стиль», ленинградская школа живописи, абстракция, уникальная формация «Малой Грузинской», традиции «большой картины», пленэра и другие явления."Живописная Россия" - это история про живопись, которая меняла свой облик на протяжении веков, осваивала новые сюжеты и ракурсы, вбирала в себя и общемировой опыт, и собственные традиции. История про живопись, которую нельзя пропустить.