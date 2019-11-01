В Слободском музее открылся "Город мастеров"

Старинные колокола и колокольчики, которые отливали в небольших мастерских, а также самовары с медалями отличия - в Слободском краеведческом музее открылась выставка "Город мастеров". Глядя на объекты экспозиции можно увидеть, как развивалось мастерство вятских ремесленников.
В витрине музея - более десяти самоваров 19го века. Они разного размера, но одинаковой формы - ведь их производители - братья Поповы специализировались только на самоварах в форме стакана.
ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«Особенное качество было в том, что они были и прочными и кроме того вода в них закипала особенно быстро, и кроме того, вода в них закипала достаточно быстро. это то качество, благодаря которому удавалось успешно распродавать самовары».
Производство организовали четыре брата. Кустарное производство медной посуды расположилось в одном из домов Слободского. Сначала делали кастрюли, горшки, рукомойники, а потом перешли и на самовары. Именно эти изделия пользовались особым спросом и с успехом продавались далеко от родины братьев Поповых - города Слободского.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особую известность самовары Поповых приобрели после участия в выставках - Казанской и Нижегородской. там заняли призовые места и получили медали, которые стали штамповать на своей продукции».
А в соседнем зале расположились колокола. Они также прославили Слободской далеко за пределы Вятской губернии. По заказу императорского дома на заводе Бакулевых сделали колокол для одного из монастырей Афона. Отлили и колокол для города Кунгура - он весил более тысячи пудов.
ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«А вот это - колокол села Ильинское. Он, конечно, меньше. он с изображением иконы святого Николая. Можайский образ здесь изображен».
В историю вошли фамилии Макушиных, Косаревых, Гагиных и других мастеров - которые в небольших мастерских отливали колокола меньших размеров.