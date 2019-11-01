Прямой эфир
05 ноя 12:03 Кировчане примут участие в «Параде памяти» в Самаре 01 ноя 08:22 Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии. 01 ноя 17:55 В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму "Вятский лось" 01 ноя 12:46 В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел 01 ноя 15:05 Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале 01 ноя 11:13 На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой 05 ноя 08:46 В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения. 01 ноя 11:07 С нового года статус работника будут подтверждать электронные трудовые книжки 01 ноя 11:05 Усиленный режим работы дорожников не спас город от последствий снегопада 01 ноя 11:09 В администрации Кирова прошли общественные слушания по итогам дорожного ремонта
-5°C
$
63,73
70,55
07 ноября 21:09
07 ноя 17:56 В Кирове увеличилось количество ДТП со спецтранспортом 07 ноя 17:51 Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал 07 ноя 17:49 Жители Мурашей не могут дождаться переселения 07 ноя 17:45 Сегодня днем кировские дороги и тротуары превратились в реки 07 ноя 15:28 В Кирове прошло областное Первенство по художественной гимнастике 07 ноя 15:26 В Слободском музее открылся "Город мастеров" 07 ноя 15:24 Кировчан ждет уникальный передвижной выставочный проект "Живописная Россия" 07 ноя 11:14 Кировчанин покорил небоскрёб северной столицы с одним из лучших результатов 07 ноя 10:59 В чем причина частого обращения граждан и длинных очередей в РКЦ? 07 ноя 10:54 Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района
В Слободском музее открылся "Город мастеров"

В Слободском музее открылся "Город мастеров"

Сегодня, 15:26
153
Александра Гуляева
В Слободском музее открылся


Старинные колокола  и колокольчики, которые отливали в небольших мастерских, а также самовары с медалями отличия - в Слободском краеведческом музее открылась выставка "Город мастеров". Глядя на объекты экспозиции можно увидеть, как развивалось мастерство вятских ремесленников.

В витрине музея - более десяти самоваров 19го века. Они разного размера, но одинаковой формы - ведь их производители - братья Поповы специализировались только на самоварах в форме стакана.

ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«Особенное качество было в том, что они были и прочными и кроме того вода в них закипала особенно быстро, и кроме того, вода в них закипала достаточно быстро. это то качество, благодаря которому удавалось успешно распродавать самовары».

Производство организовали четыре брата. Кустарное производство медной посуды расположилось в одном из домов Слободского. Сначала делали кастрюли, горшки, рукомойники, а потом перешли и на самовары. Именно эти изделия пользовались особым спросом и с успехом продавались далеко от родины братьев Поповых - города Слободского.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особую известность самовары Поповых приобрели после участия в выставках - Казанской и Нижегородской. там заняли призовые места и получили медали, которые стали штамповать на своей продукции».

А в соседнем зале расположились колокола. Они также прославили Слободской далеко за пределы Вятской губернии. По заказу императорского дома на заводе Бакулевых сделали колокол для одного из монастырей Афона. Отлили и колокол для города Кунгура - он весил более тысячи пудов.

ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«А вот это - колокол села Ильинское. Он, конечно, меньше. он с изображением иконы святого Николая. Можайский образ здесь изображен».

В историю вошли фамилии Макушиных, Косаревых, Гагиных и других мастеров - которые в небольших мастерских отливали колокола меньших размеров.  

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама