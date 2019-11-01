В Слободском музее открылся "Город мастеров"

Старинные колокола и колокольчики, которые отливали в небольших мастерских, а также самовары с медалями отличия - в Слободском краеведческом музее открылась выставка "Город мастеров". Глядя на объекты экспозиции можно увидеть, как развивалось мастерство вятских ремесленников.В витрине музея - более десяти самоваров 19го века. Они разного размера, но одинаковой формы - ведь их производители - братья Поповы специализировались только на самоварах в форме стакана.Производство организовали четыре брата. Кустарное производство медной посуды расположилось в одном из домов Слободского. Сначала делали кастрюли, горшки, рукомойники, а потом перешли и на самовары. Именно эти изделия пользовались особым спросом и с успехом продавались далеко от родины братьев Поповых - города Слободского.А в соседнем зале расположились колокола. Они также прославили Слободской далеко за пределы Вятской губернии. По заказу императорского дома на заводе Бакулевых сделали колокол для одного из монастырей Афона. Отлили и колокол для города Кунгура - он весил более тысячи пудов.В историю вошли фамилии Макушиных, Косаревых, Гагиных и других мастеров - которые в небольших мастерских отливали колокола меньших размеров.