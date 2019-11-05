В Кирове наградили победителей областной фотопремии "Вятский объектив"

В библиотеке Герцена состоялась церемония награждения победителей областной фотопремии "Вятский объектив". Участие мог принять любой желающий, владеющий даже мобильным устройством или планшетом с фотокамерой. Роман Четвериков с подробностями.
Иметь вятские корни. Это было и остается основным условием для подачи заявок на конкурс. Свои работы прислали фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга. "Вятский объектив" проводился в третий раз. Нынче он вырос по размаху. Жюри оценивало уже свыше 2000 снимков, посвященных жизни вятского края.
ЮРИЙ ШИРОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА:
«Конечно, многие фотографы кто представил хорошие работы остались неудовлетворены, что они даже в призеры не попали. Есть такая проблема. Можно ее решить, если сделать пейзаж, то сельский. Ну, на несколько видов его разбивать. Мы будем над этим думать».
Фотопроект продлился три месяца, начиная с июля. Победители определялись по 10 номинациям. Наибольшее число претендентов представили пейзажные съемки. Критериями оценки стали художественная ценность, оригинальность и естественность кадра. Константин Ложеницын одним из снимков поразил экспертов. Они признали его лучшим в номинации "Событие".
КОНСТАНТИН ЛОЖЕНИЦЫН, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«Это съемка в аквасадике. Малыш, год с небольшим, и они учатся плавать. Пока они не забыли с рождения как плавать, их учат».
Для кого-то участие в конкурсе видится творческим состязанием. Но его цель - привлечение внимания жителей области к ее природным красотам, памятникам архитектуры и разным аспектам жизни самих вятчан. Не забывается и популяризация фотографии как формы восприятия окружающего мира.
НАТАЛИЯ КОРМЩИКОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:
«Оно и есть искусство. Это бесспорно. Мышление меняется, меняется жизнь, все меняется, когда человек начинает этим заниматься».
На будущий год будет дан старт новому конкурсному этапу. Сроки его проведения решено не менять. Поскольку, именно лето и начало осени то время, когда фотограф старается полностью отдаться работе, чтобы запечатлеть яркие и красивые моменты вокруг себя.