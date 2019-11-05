В Кирове наградили победителей областной фотопремии "Вятский объектив"

В библиотеке Герцена состоялась церемония награждения победителей областной фотопремии "Вятский объектив". Участие мог принять любой желающий, владеющий даже мобильным устройством или планшетом с фотокамерой. Роман Четвериков с подробностями.Иметь вятские корни. Это было и остается основным условием для подачи заявок на конкурс. Свои работы прислали фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга. "Вятский объектив" проводился в третий раз. Нынче он вырос по размаху. Жюри оценивало уже свыше 2000 снимков, посвященных жизни вятского края.Фотопроект продлился три месяца, начиная с июля. Победители определялись по 10 номинациям. Наибольшее число претендентов представили пейзажные съемки. Критериями оценки стали художественная ценность, оригинальность и естественность кадра. Константин Ложеницын одним из снимков поразил экспертов. Они признали его лучшим в номинации "Событие".Для кого-то участие в конкурсе видится творческим состязанием. Но его цель - привлечение внимания жителей области к ее природным красотам, памятникам архитектуры и разным аспектам жизни самих вятчан. Не забывается и популяризация фотографии как формы восприятия окружающего мира.На будущий год будет дан старт новому конкурсному этапу. Сроки его проведения решено не менять. Поскольку, именно лето и начало осени то время, когда фотограф старается полностью отдаться работе, чтобы запечатлеть яркие и красивые моменты вокруг себя.