В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь"

Вспоминая поэта. Год назад ушел из жизни Андрей Жигалин. В память об этом удивительном человеке его друзья подготовили книгу стихов "Перепрятанная жизнь". Чем интересно издание, и почему нам еще предстоит осознать масштаб личности «короля поэтов»?Это последнее видео выступления Андрея Жигалина в Герценке. После чтения стихов, как всегда артистичного, с бурной жестикуляцией, Андрею стало плохо. Вызовут скорую, но врачи окажутся бессильны. У поэта было с детства очень больное сердце, и по большому счету, каждый прожитый день был уже чудом. Он и относился к жизни - как к огромному чуду, которое большинство людей просто не видит и не осознает. У Андрея были и остались хорошие друзья.Друзья, которые занимаются изданием посмертного сборника стихотворений под названием "Перепрятанная жизнь", бережно разбирают рукописный архив. Проект некоммерческий, книга будет издана на деньги друзей, а средства от её реализации пойдут на увековечивание памяти о поэте. Книга почти готова, увидеть её можно будет на памятном вечере в Герценке 22 ноября. В процессе работы над сборником, друзья нашли письмо Жигалина к составителю первой книги стихов. Символичная находка: с прямыми указаниями автора, как и что надо печатать.Над иллюстрациями к книге и оформлением обложки работала художница Александра Мочалова. Чувствуется, что сборник делается не просто друзьями, а людьми, которые любили Андрея и это для них это - возможность еще раз проявить свои чувства. Формат особенный: читатель, вооруженный смартфоном, сможет получить дополнительную аудиоинформацию. В схожем виде ранее была напечатана книга стихов Ильи Оленева, тоже, как и Жигалина - выпускника кировского филфака.Можно сказать, что Андрей Жигалин жил и умер, как настоящий поэт, хоть формулировка и звучит как журналистский штамп, но это правда. Остались его стихи - живые, вибрирующие, пробирающие до мурашек, и через них жив Андрей, а у нас есть шанс встретиться с ним, даже если мы не успели сделать этого раньше.Почти на всех фотографиях Андрея Жигалина в интернете он стоит с распахнутыми руками, так уж он читал свои стихи, но в этом застывшем жесте прочитывается еще один смысл - он словно обнимает весь мир, и нам теперь без этих объятий будет очень нелегко.