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18 ноября 15:37
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В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь"

В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь"

Сегодня, 14:59
61
Иван Швецов
В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина


Вспоминая поэта. Год назад ушел из жизни Андрей Жигалин. В память об этом удивительном человеке его друзья подготовили книгу стихов "Перепрятанная жизнь". Чем интересно издание, и почему нам еще предстоит осознать масштаб личности «короля поэтов»?

Это последнее видео выступления Андрея Жигалина в Герценке. После чтения стихов, как всегда артистичного, с бурной жестикуляцией, Андрею стало плохо.  Вызовут скорую, но врачи окажутся бессильны. У поэта было с детства очень больное сердце, и по большому счету, каждый прожитый день был уже чудом.  Он и относился к жизни - как к огромному чуду, которое большинство людей просто не видит и не осознает. У Андрея были и остались хорошие друзья.

АЛЕКСАНДРА МОЧАЛОВА, ПОЭТ, ХУДОЖНИК, ДРУГ АНДРЕЯ ЖИГАЛИНА:
«Одно из первых стихотворений, которые я у него услышала - Снег промок до костей, ведь бывают же кости у снега, он бежал из гостей, в ожидании тепла и ночлега...Трудно, наверное, описать словами, что он значил, но буквально - очень многое. Это очень что-то светлое и доброе в жизни, такую доброту редко можно встретить. Человека с даром выслушивать, понимать».

Друзья, которые занимаются изданием посмертного сборника стихотворений под названием "Перепрятанная жизнь", бережно разбирают рукописный архив. Проект некоммерческий, книга будет издана на деньги друзей, а средства от её реализации пойдут на увековечивание памяти о поэте.  Книга почти готова, увидеть её можно будет на памятном вечере в Герценке 22 ноября.  В процессе работы над сборником, друзья нашли письмо Жигалина к составителю первой книги стихов. Символичная находка: с прямыми указаниями автора, как и что надо печатать.

НАТАЛЬЯ ПАНИШЕВА, КИРОВСКИЙ ПОЭТ, ДРУГ АНДРЕЯ ЖИГАЛИНА:
«Тут и ранние тексты, которые написаны от руки, тут и более поздние, в которых его рукописи. Достаточно сложно читаемый почерк, однако из него можно вычленить какие-то тексты».




МИХАИЛ АНДРИАНОВ, АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ КНИГИ СТИХОВ А. ЖИГАЛИНА:
«У него несколько почерков было характерных, иногда она сверхаккуратно писал, вот этот самый характерный».

НАТАЛЬЯ ПАНИШЕВА, КИРОВСКИЙ ПОЭТ, ДРУГ АНДРЕЯ ЖИГАЛИНА:
 «И нас удалось, несмотря на сложную читаемость отсюда что-то извлечь, то есть тут тексты восстановленные по его самым последним рукописям».

МИХАИЛ АНДРИАНОВ, АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ КНИГИ СТИХОВ А. ЖИГАЛИНА:
«Ну, кстати, еще не все. Есть шансы, что еще кое-что найдется».

Над иллюстрациями к книге и оформлением обложки работала художница Александра Мочалова.  Чувствуется, что сборник делается не просто друзьями, а людьми, которые любили Андрея и это для них это - возможность еще раз проявить свои чувства.  Формат особенный: читатель, вооруженный смартфоном, сможет получить дополнительную аудиоинформацию. В схожем виде ранее была напечатана книга стихов Ильи Оленева, тоже, как и Жигалина - выпускника кировского филфака.

ЕВГЕНИЙ ДРОГОВ, ДРУГ ПОЭТА АНДРЕЯ ЖИГАЛИНА:
«В книге Андрея тоже будут представлены QR-ссылки на ресурсы в интернете, где можно будет послушать его стихи, передачи».

Можно сказать, что Андрей Жигалин жил и умер, как настоящий поэт, хоть формулировка и звучит как журналистский штамп, но это правда. Остались его стихи - живые, вибрирующие, пробирающие до мурашек, и через них жив Андрей, а у нас есть шанс встретиться с ним, даже если мы не успели сделать этого раньше.

Почти на всех фотографиях Андрея Жигалина в интернете он стоит с распахнутыми руками, так уж он читал свои стихи, но в этом застывшем жесте прочитывается еще один смысл - он словно обнимает весь мир, и нам теперь без этих объятий будет очень нелегко.
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