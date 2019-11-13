Фестиваль "Оркестровая палитра" собрал более пятидесяти юных скрипачей

Юных скрипачей в очередной раз объединил фестиваль "Оркестровая палитра". Более чем за десять лет он стал межрайонным, и в этом году собрал более пятидесяти музыкантов. Как проходил первый отборочный тур?Как и спортсмены юные музыканты всегда разминаются перед выступлением. Для Леры Каримовой, которой всего семь лет, репетиции - дело привычное. Готовясь к концерту дома, она порой играет по 3-4 часа. Сегодня юной скрипачке вновь предстоит выйти на сцену со своей маленькой скрипкой.Вот уже который год юных скрипачей собирает площадка детской музыкальной школы номер два. Именно здесь одиннадцать лет назад провели первый фестиваль "Оркестровая палитра". Тогда он был школьным, сегодня фестиваль вышел на межрайонный уровень. Свое исполнительское мастерство приехали показать скрипачи не только со всех музыкальных школ Кирова, но и ребята из районов.Чтобы у юных скрипачей была возможность проявить себя во всех направлениях фестиваль разделили на два тура. Первый проходит осенью и состоит из двух номинаций: пьеса и этюд. Второй будет весной - музыканты подготовят веселые танцевальные пьесы.Фестиваль "Оркестровая палитра" традиционно открывает новые имена. Ведь зачастую многие маленькие скрипачи начинают практику сценических выступлений именно здесь. Они впервые чувствуют сцену и благодарный всплеск аплодисментов из зала. И эти небольшие минутки славы помогают им двигаться дальше и достигать творческого успеха.