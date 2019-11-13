В Кирове выбрали главную новогоднюю героиню - Васнецовскую Снегурочку

Сегодня в Кирове на улицах можно наблюдать настоящую зимнюю сказку. В такую погоду сразу вспоминаешь о том, что новогодние праздники стремительно приближаются. И главная героиня - Снегурочка - уже выбрана. Как проходил финал открытого городского конкурса?Педагог хореографии из детской музыкальной школы №11 Дарья Османова на роль главной Снегурочки города пробуется впервые несмотря на то, что амплуа внучки Деда Мороза примеряла на себя не раз.10 девушек в возрасте от 16 до 25 лет соревновались между собой в артистизме, умении работать с публикой. Снегурочка должна уметь и петь, и танцевать, и конкурсы проводить. Первым этапом "состязания" стала фотосессия, вторым - выступление на большой сцене. Снегурочкам нужно было продемонстрировать музыкальные и танцевальные номера и провести импровизированные конкурсы со зрителями.По итогам творческих испытаний звание «Васнецовской Снегурочки-2019» присудили Анне Ждановой, преподавателю Детской школы искусств «Пастораль». Выигравшая конкурс девушка будет принимать участие в роли главной новогодней красавицы во всех общегородских праздниках, вместе с Дедом Морозом она откроет главную ёлку Кирова на Театральной площади, а после Снегурочку ждёт целая череда новогодних мероприятий, на которых она станет настоящим украшением праздника.