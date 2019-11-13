Прямой эфир
15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 13 ноя 18:07 Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет 15 ноя 11:13 Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70 14 ноя 17:44 В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови
-13°C
$
63,77
70,63
20 ноября 02:25
19 ноя 17:49 Выставка в ВятГУ, посвященная истории археологических исследований города Кирова 19 ноя 17:43 В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия" 19 ноя 15:45 В Кирове выбрали главную новогоднюю героиню - Васнецовскую Снегурочку 19 ноя 15:43 С несовершеннолетними правонарушителями в СИЗО-2 пообщался уполномоченный по правам ребенка 19 ноя 15:36 О соблюдении мер безопасности при обращении с оружием 19 ноя 12:16 Кировская "Родина" в рамках Чемпионата Суперлиги приняла казанское "Динамо" 19 ноя 12:14 Фестиваль "Оркестровая палитра" собрал более пятидесяти юных скрипачей 19 ноя 12:08 По улицам Кирова проехал троллейбус 1953 года 19 ноя 10:59 Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76 "в" 18 ноя 18:01 Кировские борцы отметили всероссийский День самбо
В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

Вчера, 17:43
157
Альбина Самигуллина
В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль


Сегодня в Кировском ДЮЦ имени Александра Невского стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия", посвящённый 75-летию Великой Победы. С организаторами и выступающими пообщалась Альбина Самигуллина.

Ученица третьего класса 47-й школы Настя Ложкина на сцене поёт впервые, говорит, что волнуется, но в итоге - всё получилось. Настя помимо учёбы занимается хореографией и вокалом, на конкурс выбрала песню "Шли солдаты на войну".

АНАСТАСИЯ ЛОЖКИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Потому что она военная, потому что она мне нравится».

Ученики девятой школы к конкурсу тщательно подготовились и продемонстрировали несколько номеров разной направленности.


ТИМОФЕЙ ЦЕЛИЩЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Мы будем выступать классом, будем танцевать парный танец, который будет выражать любовь к Родине».

Участниками фестиваля стали около 50 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, ребята демонстрировали свои таланты в пяти номинациях. Сам конкурс является отборочным туром. В каждой номинации будут выбраны самые яркие артисты, которые в следующем году будут приглашаться на различные мероприятия, посвящённые Великой Победе. Из такого большого количества участников выбрать будет нелегко.

ЕКАТЕРИНА ЛУППОВА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА "ТЕБЕ ПОЁМ, РОССИЯ":
«Общие критерии оценки - это всё-таки ценность материала, который берут, стихи это или песни, новизна в чем-то, композиционное построение номера, если оно как таковое подразумевается, конечно, техника исполнения, неважно, танец это или песня, вот я больше всего очень ценю - это насколько искренне человек относится к тому материалу, который он выбрал, как он понимает его и преподносит».

Награждение победителей пройдет через неделю.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама