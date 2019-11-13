В Кирове к 75-летию Великой Победы стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

Сегодня в Кировском ДЮЦ имени Александра Невского стартовал конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия", посвящённый 75-летию Великой Победы. С организаторами и выступающими пообщалась Альбина Самигуллина.
Ученица третьего класса 47-й школы Настя Ложкина на сцене поёт впервые, говорит, что волнуется, но в итоге - всё получилось. Настя помимо учёбы занимается хореографией и вокалом, на конкурс выбрала песню "Шли солдаты на войну".
АНАСТАСИЯ ЛОЖКИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Потому что она военная, потому что она мне нравится».
Ученики девятой школы к конкурсу тщательно подготовились и продемонстрировали несколько номеров разной направленности.
ТИМОФЕЙ ЦЕЛИЩЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Мы будем выступать классом, будем танцевать парный танец, который будет выражать любовь к Родине».
Участниками фестиваля стали около 50 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, ребята демонстрировали свои таланты в пяти номинациях. Сам конкурс является отборочным туром. В каждой номинации будут выбраны самые яркие артисты, которые в следующем году будут приглашаться на различные мероприятия, посвящённые Великой Победе. Из такого большого количества участников выбрать будет нелегко.
ЕКАТЕРИНА ЛУППОВА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА "ТЕБЕ ПОЁМ, РОССИЯ":
«Общие критерии оценки - это всё-таки ценность материала, который берут, стихи это или песни, новизна в чем-то, композиционное построение номера, если оно как таковое подразумевается, конечно, техника исполнения, неважно, танец это или песня, вот я больше всего очень ценю - это насколько искренне человек относится к тому материалу, который он выбрал, как он понимает его и преподносит».
Награждение победителей пройдет через неделю.