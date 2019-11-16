Сотрудники УФСИН по Кировской области показали свои таланты во всероссийском конкурсе авторской песни

"Пою тебе, Россия!" - конкурс под таким названием сегодня прошел среди офицеров уголовно-исполнительной системы Кировской области.
Для того, чтобы принять участие в первом - региональном - этапе конкурса, сотрудники ФСИН съехались со всей области, всего 25 человек. Талант исполнителей песен оценивали компетентные члены жюри, в том числе Ирина Холманских.
ИРИНА ХОЛМАНСКИХ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:
«Творческое начало есть у людей совершенно разных профессий. будь то человек, который работает на стройке или работает в такой системе как ФСИН, вроде бы строгая работа, но в душе у всех цветут ромашки и звучат песни».
Участники пели свои песни и вступали с уже известными композициями - приветствовалось любое творчество.
Сотрудники колонии номер 18 из Омутнинска исполнили неофициальный гимн ФСИН, а также показали театральную постановку "Свадьба в Малиновке".
СВЕТЛАНА ЗЫКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФКУ ИК-18:
«Этот конкурс идёт уже много лет, и мы не могли не принять в нем участия, очень хотелось поучаствовать. Песни у нас были подготовлены заранее, мы с ними выступали на конкурсе военно-патриотической песни в поселке Песковка. Выбор был очевиден».
АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ, СОТРУДНИК ФКУ ИК-18:
«Коллектив у нас очень творческий. Конкурс престижный. Других посмотреть, себя показать, и это еще новые знакомства, положительные эмоции».
Победители среди сотрудников и ветеранов ФСИН были определены в 3 номинациях, теперь участников конкурса ждет следующий, всероссийский этап.