Сотрудники УФСИН по Кировской области показали свои таланты во всероссийском конкурсе авторской песни

"Пою тебе, Россия!" - конкурс под таким названием сегодня прошел среди офицеров уголовно-исполнительной системы Кировской области.Для того, чтобы принять участие в первом - региональном - этапе конкурса, сотрудники ФСИН съехались со всей области, всего 25 человек. Талант исполнителей песен оценивали компетентные члены жюри, в том числе Ирина Холманских.Участники пели свои песни и вступали с уже известными композициями - приветствовалось любое творчество.Сотрудники колонии номер 18 из Омутнинска исполнили неофициальный гимн ФСИН, а также показали театральную постановку "Свадьба в Малиновке".Победители среди сотрудников и ветеранов ФСИН были определены в 3 номинациях, теперь участников конкурса ждет следующий, всероссийский этап.