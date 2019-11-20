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Люстру весом более семи сотен килограммов спустили с потолка в кировской филармонии

Люстру весом более семи сотен килограммов спустили с потолка в кировской филармонии

Вчера, 17:56
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Артем Макаров
Люстру весом более семи сотен килограммов спустили с потолка в кировской филармонии


Около часа понадобилось сотрудникам кировской филармонии, чтобы спустить с потолка люстру. Трудно назвать ее осветительным прибором, скорее это сооружение, выполненное искусными мастерами. Вблизи люстру рассмотрела наша съемочная группа.

На нее редко обращают внимание, но она - настоящее произведение искусства. Люстра сделана из латуни и хрусталя. Последние годы она освещала зал филармонии далеко не всеми своими лампами. Работал только один внешний ряд. Спустить люстру с потолка - дело не быстрое. Здесь нужно все делать очень осторожно. Весит люстра более семи сотен килограммов.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Люстре более 60-ти лет. Она делалась на заказ специально для вятской филармонии. Все ее элементы отливались вручную».

Красавица люстра производит самое большое впечатление, когда смотришь на нее вблизи. Декоративные элементы выполнены очень изящно. Сотрудники филармонии планирую поменять проводку, заменить патроны, а также вставить новые, светодиодные энергосберегающие лампы.

- Малый круг, средний круг и большой круг по периметру идет.

В три ряда всего 70-т с лишних ламп. Директор филармонии Александр Гаврилин рассказал, что в последний раз люстру спускали пять лет назад. За это время накопилось много пыли. Чистить люстру будут всем коллективом. В таком подвешенном состоянии она пробудет недолго. График концертов в филармонии очень насыщенный.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛИН, ДИРЕКТОР КОГАУК "ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ":
«Буквально через три дня, когда мы поменяем проводку, поменяем все лампы, отмоем нашу красавицу, поднимем вновь "под купол" вятской филармонии, она заиграет совершенно другими красками».

Отметим, следующий большой концерт в этом зале состоится второго декабря.
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