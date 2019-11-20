Люстру весом более семи сотен килограммов спустили с потолка в кировской филармонии

Около часа понадобилось сотрудникам кировской филармонии, чтобы спустить с потолка люстру. Трудно назвать ее осветительным прибором, скорее это сооружение, выполненное искусными мастерами. Вблизи люстру рассмотрела наша съемочная группа.На нее редко обращают внимание, но она - настоящее произведение искусства. Люстра сделана из латуни и хрусталя. Последние годы она освещала зал филармонии далеко не всеми своими лампами. Работал только один внешний ряд. Спустить люстру с потолка - дело не быстрое. Здесь нужно все делать очень осторожно. Весит люстра более семи сотен килограммов.Красавица люстра производит самое большое впечатление, когда смотришь на нее вблизи. Декоративные элементы выполнены очень изящно. Сотрудники филармонии планирую поменять проводку, заменить патроны, а также вставить новые, светодиодные энергосберегающие лампы.В три ряда всего 70-т с лишних ламп. Директор филармонии Александр Гаврилин рассказал, что в последний раз люстру спускали пять лет назад. За это время накопилось много пыли. Чистить люстру будут всем коллективом. В таком подвешенном состоянии она пробудет недолго. График концертов в филармонии очень насыщенный.Отметим, следующий большой концерт в этом зале состоится второго декабря.