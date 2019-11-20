На победу фестиваля "Театральное Приволжье" претендуют два коллектива Кировской области

Победители фестиваля "Театральное Приволжье" станут известны во время онлайн-трансляции 30 ноября. Кировскую область представляют два любительских коллектива - школьный и студенческий. Выбрать лучшую постановку, кроме спектакля своего региона, может любой житель ПФО.Спектакли и их видеоверсии были показаны на разных площадках в Кирове и области. Народный учебный театр Вятского колледжа культуры представил зрителям интерпретацию сказки «Красная шапочка». Еще один участник фестиваля – театральная студия «Стрекоза» из Вятскополянского района – на окружном этапе выступает с постановкой «Как Настя чуть Кикиморой не стала». Фестиваль стартовал в марте этого года, и оценить творчество участников конкурса смогли миллионы зрителей, в том числе, благодаря трансляциям спектаклей на 14 региональных телеканалах округа.Финальное голосование за лучшую постановку студенческих и школьных театров ПФО будет проходить в течение 24 часов. При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с результатами народного голосования в соотношении 50 на 50.