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На победу фестиваля "Театральное Приволжье" претендуют два коллектива Кировской области

На победу фестиваля "Театральное Приволжье" претендуют два коллектива Кировской области

Сегодня, 15:11
133
Валентина Палкина
На победу фестиваля


Победители фестиваля "Театральное Приволжье" станут известны во время онлайн-трансляции 30 ноября. Кировскую область представляют два любительских коллектива - школьный и студенческий. Выбрать лучшую постановку, кроме спектакля своего региона, может любой житель ПФО.

Спектакли и их видеоверсии были показаны на разных площадках в Кирове и области. Народный учебный театр Вятского колледжа культуры представил зрителям интерпретацию сказки «Красная шапочка». Еще один участник фестиваля – театральная студия «Стрекоза» из Вятскополянского района – на окружном этапе выступает с постановкой «Как Настя чуть Кикиморой не стала». Фестиваль стартовал в марте этого года, и оценить творчество участников конкурса смогли миллионы зрителей, в том числе, благодаря трансляциям спектаклей на 14 региональных телеканалах округа.
 
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наш полномочный представитель Игорь Анатольевич Комаров объявил этот год годом Театрального Приволжья на территории нашего округа, пожалуй, мы единственные, кто помимо общероссийской программы еще и в рамках федерального округа делает сегодня так много для того, чтобы театральное искусство пришло в массы».

Финальное голосование за лучшую постановку студенческих и школьных театров ПФО будет проходить в течение 24 часов. При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с результатами народного голосования в соотношении 50 на 50.
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