В Кировском ДЮЦ им. Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

Сегодня в Кировском ДЮЦ имени Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия", посвящённый 75-летию Великой Победы. С конкурсантами пообщалась Карина Алоян.
Два дня отборочного тура, сегодня здесь - лучшие из лучших. Участниками фестиваля стали около 50 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, ребята демонстрировали свои таланты в пяти номинациях: художественное слово, авторское творчество, хореография, эстрадный и народный вокал.
ЕКАТЕРИНА ЛУППОВА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА "ТЕБЕ ПОЁМ, РОССИЯ!":
«Хотя бы для того, чтобы ребята приобщались через песню или стихи к самому патриотизму и любви к Родине, понимая, о чем они поют».
Они тщательно готовились, волновались перед отборочными этапами. Стихи, песни, танцевальные номера - все о ней, Родине. Ваня Колчев выбрал песню "Золотая Россия" - про её необъятный простор и удивительную красоту.
ИВАН КОЛЧЕВ, УЧАСТНИК:
«Песню мне предложил мой музыкальный руководитель из школы. Эта песня про волшебство, и про то, что Россия - это наша Родина».
В гала-концерте - 13 специально выбранных номеров. Софья Гурхина выбрала для выступления песню "Катюша". Юная исполнительница знает точно, успех - в уверенности, волнение - это точно не про нее.
СОФЬЯ ГУРХИНА, УЧАСТНИК:
«Нужно представить как будто ты на репетиции и в зале никого нет, вот так мне всегда помогает».
Любовь к родине, уважение к истории - этому учит военная песня. Самые яркие артисты будут приглашаться на различные мероприятия, посвящённые Великой Победе.