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В Кировском ДЮЦ им. Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

В Кировском ДЮЦ им. Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

Вчера, 15:26
240
Карина Алоян
В Кировском ДЮЦ им. Александра Невского завершился конкурс-фестиваль


Сегодня в Кировском ДЮЦ имени Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия", посвящённый 75-летию Великой Победы. С конкурсантами пообщалась Карина Алоян.

Два дня отборочного тура,  сегодня здесь - лучшие из лучших. Участниками фестиваля стали около 50 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, ребята демонстрировали свои таланты в пяти номинациях: художественное слово, авторское творчество, хореография, эстрадный и народный вокал.

ЕКАТЕРИНА ЛУППОВА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА "ТЕБЕ ПОЁМ, РОССИЯ!":
«Хотя бы для того, чтобы ребята приобщались через песню или стихи к самому патриотизму и любви к Родине, понимая, о чем они поют».

Они тщательно готовились, волновались перед отборочными этапами. Стихи, песни, танцевальные номера - все о ней, Родине.  Ваня Колчев выбрал песню "Золотая Россия" - про её необъятный простор и удивительную красоту.

ИВАН КОЛЧЕВ, УЧАСТНИК:
«Песню мне предложил мой музыкальный руководитель из школы. Эта песня про волшебство, и про то, что Россия - это наша Родина».

В гала-концерте - 13 специально выбранных номеров. Софья Гурхина выбрала для выступления песню "Катюша". Юная исполнительница знает точно, успех - в уверенности, волнение - это точно не про нее.

СОФЬЯ ГУРХИНА, УЧАСТНИК:
«Нужно представить как будто ты на репетиции и в зале никого нет, вот так мне всегда помогает».

Любовь к родине, уважение к истории - этому учит военная песня. Самые яркие артисты будут приглашаться на различные мероприятия, посвящённые Великой Победе.
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