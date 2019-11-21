В Кировском ДЮЦ им. Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия"

Сегодня в Кировском ДЮЦ имени Александра Невского завершился конкурс-фестиваль "Тебе поём, Россия", посвящённый 75-летию Великой Победы. С конкурсантами пообщалась Карина Алоян.Два дня отборочного тура, сегодня здесь - лучшие из лучших. Участниками фестиваля стали около 50 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, ребята демонстрировали свои таланты в пяти номинациях: художественное слово, авторское творчество, хореография, эстрадный и народный вокал.Они тщательно готовились, волновались перед отборочными этапами. Стихи, песни, танцевальные номера - все о ней, Родине. Ваня Колчев выбрал песню "Золотая Россия" - про её необъятный простор и удивительную красоту.В гала-концерте - 13 специально выбранных номеров. Софья Гурхина выбрала для выступления песню "Катюша". Юная исполнительница знает точно, успех - в уверенности, волнение - это точно не про нее.Любовь к родине, уважение к истории - этому учит военная песня. Самые яркие артисты будут приглашаться на различные мероприятия, посвящённые Великой Победе.