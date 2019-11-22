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В библиотеке им. Альберта Лиханова открылась выставка кировской художницы-любителя Ксении Михайловой

В библиотеке им. Альберта Лиханова открылась выставка кировской художницы-любителя Ксении Михайловой

Вчера, 17:43
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Валентина Палкина
В библиотеке им. Альберта Лиханова открылась выставка кировской художницы-любителя Ксении Михайловой


Графические работы, акварельные пейзажи, пластилиновая живопись, лаковые миниатюры на стекле. Сегодня в библиотеке имени Лиханова можно познакомиться с творчеством кировчанки Ксении Михайловой. Выставка называется «Времена года».

Морские пейзажи и природа родного края, заснеженные храмы и русская деревня. Ксения Михайлова пробует себя в различных техниках, не боится экспериментировать, ищет новые приемы и формы.

КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Это акварель, такая богатая палитра красок, что можно одним цветом написать очень интересную. работу. Потом я использовала такой необычный материал, как пластилин, я назвала это пластилиновая живопись, я пишу только одним пальцем, без стеков, без всего».

Также среди экспонатов - лаковые миниатюры на стекле. графические работы. Ксения Михайлова не имеет художественного образования, работала преподавателем по классу флейты в музыкальной школе. Сейчас все свободное время посвящает творчеству. причем, все живописные работы создаются не с натуры, а только благодаря фантазии автора.

КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Сажусь и пишу, я даже не знаю, что это будет, какая придет тема, какой образ, чистая импровизация, мое творчество основано на таком видении внутри себя».

А еще Ксения Михайлова пишет стихи, и даже в названиях творческих работ звучит поэтическая нотка: «Разноцветье осени», «Ветрище», «Пробуждение», «Зимняя непогодь», «Изумрудная листва», «Свет тепла».
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