Завершилось голосование за победителей фестиваля "Театральное Приволжье"

Накануне закончилось голосование за победителей фестиваля "Театральное Приволжье". Кировскую область представляли два коллектива.
- Голова нужна, чтобы носить красную шапочку, и чтобы думать. Меня так мама учила!
"Красная шапочка" в исполнении актёров Народного учебного театра Вятского колледжа культуры показывается на финальном мероприятии фестиваля "Театральное Приволжье" - в эти же минуты стартует голосование за выбор победителей. Поэтому к своим ролям актеры подходят с особой ответственностью.
НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ:
«Роль соответственно была моя. я очень люблю играть сказочных персонажей. И вот роль ребенка - это мое все. очень люблю тему детства, тему родительской любви, тему дружбы, и поэтому эта роль - я проникла в нее полностью, я ее прожила».
АНДРЕЙ МЕТЕЛЁВ, РЕЖИССЁР СПЕКТАКЛЯ:
«Столь весомый фестиваль - это очень большие возможности. Возможности показать свое творчество, возможности для коллектива, новые лица, новые друзья, новый уровень общения».
Также в финал вышла и театральная студия "Стрекоза" из Вятскополянского района.
В фестивале приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов. Они показывали свои спектакли в детских домах, домах престарелых, проводили перфомансы, квесты и мастер-классы. Постановки ребят посмотрели более 100 тысяч человек. Поддержать ребят приехал первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов и главный
федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я желаю, чтобы эти сутки были продуктивны, чтобы победили сильнейшие спектакли, чтобы победили наши спектакли. желаю нам с вами удачи, желаю нам всем победы».
По итогам голосования в номинации «Лучший школьный театр» победила театральная студия «Пауза» из Башкортостана. Звание лучшего студенческого театра присуждено межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашии.