Завершилось голосование за победителей фестиваля "Театральное Приволжье"

Накануне закончилось голосование за победителей фестиваля "Театральное Приволжье". Кировскую область представляли два коллектива."Красная шапочка" в исполнении актёров Народного учебного театра Вятского колледжа культуры показывается на финальном мероприятии фестиваля "Театральное Приволжье" - в эти же минуты стартует голосование за выбор победителей. Поэтому к своим ролям актеры подходят с особой ответственностью.Также в финал вышла и театральная студия "Стрекоза" из Вятскополянского района.В фестивале приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов. Они показывали свои спектакли в детских домах, домах престарелых, проводили перфомансы, квесты и мастер-классы. Постановки ребят посмотрели более 100 тысяч человек. Поддержать ребят приехал первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов и главныйфедеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.По итогам голосования в номинации «Лучший школьный театр» победила театральная студия «Пауза» из Башкортостана. Звание лучшего студенческого театра присуждено межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашии.