Стали известны победители фестиваля "Театральное Приволжье"

Итоги конкурса "Театральное Приволжье" подвели в минувшие выходные. В нем принимали участие школьные и студенческие театры со всего Приволжского федерального округа. Кировскую область в финале представляли сразу два коллектива - Народный учебный театр Вятского колледжа культуры и театр "Стрекоза" из Вятскополянского района.За процессом голосования юные актеры из Кирова и Вятскополянского района следят с замиранием сердца. В режиме реального времени при помощи телемоста каждый регион ПФО озвучивает своих победителей - все как на Евровидении. Голосование длилось ровно сутки. В результате лучшим школьным театром стала студия "Пауза" из республики Башкортостан, а лучшим студенческим театром - "Абрикосовый сад" из республики Чувашия.А вот кировчане, не получившие призов, вместо победного ликования утешают друг друга объятиями. Актёры признаются: для них участие в фестивале было важнее, чем победа.Режиссёры также не расстраиваются: для них самих, как и для актёров, выход в финал уже стал личной победой.Фестиваль "Театральное Приволжье" проводился по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском Федеральном округе Игоря Комаров. В фестивале приняли участие 28 школьных и студенческих коллективов со всего Приволжья. В рамках фестиваля они показывали спектакля в детских домах и домах престарелых, а также проводили квесты и перфомансы.Спектакли, которые участвовали в фестивале, смотрели более 100 тысяч человек. Создатели лучших спектаклей получили гранты на новые постановки - от 100 до 200 тысяч рублей.