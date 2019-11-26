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Стали известны победители фестиваля "Театральное Приволжье"

Стали известны победители фестиваля "Театральное Приволжье"

Сегодня, 17:55
123
Александра Гуляева
Стали известны победители фестиваля


Итоги конкурса "Театральное Приволжье" подвели в минувшие выходные. В нем принимали участие школьные и студенческие театры со всего Приволжского федерального округа.  Кировскую область в финале представляли сразу два коллектива - Народный учебный театр Вятского колледжа культуры и театр "Стрекоза" из Вятскополянского района.

За процессом голосования юные актеры из Кирова и Вятскополянского района следят с замиранием сердца. В режиме реального времени при помощи телемоста каждый регион ПФО озвучивает своих победителей - все как на Евровидении. Голосование длилось ровно сутки. В результате лучшим школьным театром стала студия "Пауза" из республики Башкортостан, а лучшим студенческим театром - "Абрикосовый сад" из республики Чувашия.

- Нам помог Господь Бог. Ура.

А вот кировчане, не получившие призов, вместо победного ликования утешают друг друга объятиями. Актёры признаются: для них участие в фестивале было важнее, чем победа.

АНАСТАСИЯ ЕГОРОВА, АКТРИСА СТУДИИ "СТРЕКОЗА" ВЯТСКОПОЛНЯСКОГО РАЙОНА:
«Я вообще рада, что этот фестиваль прошел независимо от того, кто там сказали, какие голосования. Все лучшие! И мы тоже!».

Режиссёры также не расстраиваются: для них самих, как и для актёров, выход в финал уже стал личной победой.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЁВ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ "КРАСНАЯ ШАПОЧКА":
«Для нас это бесценный опыт, фестиваль нужный. Все равно я считаю, что наш коллектив был замечен, наш фестиваль был отмечен, и все прошло не зря. Очень рады за наших друзей! Спасибо нашим друзьям, коллегам, которые голосовали за Кировскую область, это было тоже очень и очень приятно».

Фестиваль "Театральное Приволжье" проводился по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском Федеральном округе Игоря Комаров. В фестивале приняли участие 28 школьных и студенческих коллективов со всего Приволжья. В рамках фестиваля они показывали спектакля в детских домах и домах престарелых, а также проводили квесты и перфомансы.

АЛЕВТИНА КОПЫЛОВА, И.О. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь благодаря молодости был дух соревнований, был дух оптимизма, мы сегодня это видели. Но это только начало. Мы считаем, что все впереди у наших ребят, им есть к чему стремиться. Несмотря ни на что, они все равно у нас самые лучшие!».

Спектакли, которые участвовали в фестивале, смотрели более 100 тысяч человек. Создатели лучших спектаклей получили гранты на новые постановки - от 100 до 200 тысяч рублей.
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