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Балетный спектакль «Щелкунчик» на сцене Кировского драмтеатра

Балетный спектакль «Щелкунчик» на сцене Кировского драмтеатра

Сегодня, 18:07
0
Александра Гуляева
Балетный спектакль «Щелкунчик» на сцене Кировского драмтеатра


Шедевр мирового балета на сцене Кировского драмтеатра: балет "Щелкунчик" представили в исполнении театра балета, Детской школы классического танца и Вятского симфонического оркестра. Ведущие партии исполнили солисты Екатеринбургского и Московского театров.

В роли Щелкунчика - восьмилетняя Виктория Шалина. Для юной балерины этот выход на сцену - дебют в роли Щелкунчика. Девочка признается: перед началом спектакля очень волнуется, хоть и долго готовилась к этой роли.

ВИКТОРИЯ ШАЛИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ЩЕЛКУНЧИКА:
«Я старалась, на репетициях слушалась педагогов, чтобы не допускать ошибок».

В спектакли участвуют ученики Детской школы классического танца. Олеся Кислухина танцует роль ребенка - гостя на празднике - уже пятый год подряд. Но в этом году девочка исполняет сразу две противоположные роли - на сцену она выходит в образе Крысы.

ОЛЕСЯ КИСЛУХИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ КРЫСЫ:
«Роль крысы - это очень чудесная роль. Она немного замысловатая, потому что заставляет зрителя поверить во все это вот чудо. Потому что это самое интересное, мне кажется».

Впервые театр балета и симфонический оркестр города Кирова показал спектакль "Щелкунчик" на сцене Драматического театра еще в 1999 году. В 2013м году была создана новая версия сказки. В этом году на одной сцене с кировчанами выступают солисты ведущих театров страны.

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, АРТИСТКА ЕКАТЕРИНБУРСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:
«Нам очень понравилось, детки очень старательные, все четко, музыкально, и сцена хорошая, было все комфортно, спасибо огромное».

Всего в этом году спектакль показали четыре раза. Его приехали посмотреть зрители из всех районов Кировской области.
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