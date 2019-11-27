Балетный спектакль «Щелкунчик» на сцене Кировского драмтеатра

Шедевр мирового балета на сцене Кировского драмтеатра: балет "Щелкунчик" представили в исполнении театра балета, Детской школы классического танца и Вятского симфонического оркестра. Ведущие партии исполнили солисты Екатеринбургского и Московского театров.В роли Щелкунчика - восьмилетняя Виктория Шалина. Для юной балерины этот выход на сцену - дебют в роли Щелкунчика. Девочка признается: перед началом спектакля очень волнуется, хоть и долго готовилась к этой роли.В спектакли участвуют ученики Детской школы классического танца. Олеся Кислухина танцует роль ребенка - гостя на празднике - уже пятый год подряд. Но в этом году девочка исполняет сразу две противоположные роли - на сцену она выходит в образе Крысы.Впервые театр балета и симфонический оркестр города Кирова показал спектакль "Щелкунчик" на сцене Драматического театра еще в 1999 году. В 2013м году была создана новая версия сказки. В этом году на одной сцене с кировчанами выступают солисты ведущих театров страны.Всего в этом году спектакль показали четыре раза. Его приехали посмотреть зрители из всех районов Кировской области.