Прямой эфир
02 дек 14:30 Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке (ВИДЕО). 02 дек 16:30 Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО). 06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 29 ноя 19:30 Городские новости, касающиеся сферы культуры, спорта и благоустройства 02 дек 18:00 Новый хирургический корпус Нолинской ЦРБ откроется в 2020 году 03 дек 11:34 В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт 03 дек 18:04 Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов 02 дек 18:03 В Нововятске прошла благотворительная акция помощи бездомным животным 03 дек 18:11 В манеже "Вересники" прошел областной День стайера 02 дек 10:53 В регионе работает система "Электронный проездной"
$
63,72
70,76
06 декабря 18:42
06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 06 дек 17:59 В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго" 06 дек 17:53 В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 06 дек 14:59 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:18 В Кирове прошли соревнования сильнейших акробатов региона
В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго"

В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго"

Сегодня, 17:59
54
Альбина Самигуллина
В библиотеки имени Герцена прошёл вечер


В Большом читальном зале библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго". В чём особенность этого популярного во всем мире танца?

Известное многим выражение "Танго дает двум людям ощущение того, что они — одно целое" семья преподавателей Ирниденко выразила вживую. Танго начинается с объятий, ощущений друг друга, как раз об этом Алексей и Марина рассказывали на открытом уроке. А с нами поделились, чем их привлёк именно этот танец.

АЛЕКСЕЙ ИРНИДЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНГО:
«У меня любовь к танцу началась с жены, ну, тогда ещё не с жены, но в последствии мы поженились, она меня привела, собственно говоря, в танго, и в дальнейшем мы уже постепенно стали преподавателями».

Получается, что инициатором была Марина, по словам девушки, её всегда привлекала именно музыка.

МАРИНА ИРНИДЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНГО:
«Она достаточно разная: она жизненная, она весёлая, грустная, страстная, печальная - всё, что есть в нашей жизни, есть в музыке танго».

А прошёл такой вечер неспроста, дело в том, что 11 декабря - это международный день танго, он отмечается на всех континентах мира, и Герценка не стала исключением. Только отметили его чуть-чуть раньше.

МАРИЯ ДЖОНС, СОТРУДНИК ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Наши читатели любят мероприятия, связанные с музыкой и танцами, периодически мы организуем балы, они, как правило, тематические, и, получается, что сегодня весь наш бал, наш праздник посвящён только одному танцу - знаменитому своей страстью, своим аргентинским колоритом - это танго».

Возможно, после таких тематических вечеров, научившись делать первые шаги в танго, у кого-то возникнет желание танцевать на более профессиональном уровне.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама