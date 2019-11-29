В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго"

В Большом читальном зале библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго". В чём особенность этого популярного во всем мире танца?
Известное многим выражение "Танго дает двум людям ощущение того, что они — одно целое" семья преподавателей Ирниденко выразила вживую. Танго начинается с объятий, ощущений друг друга, как раз об этом Алексей и Марина рассказывали на открытом уроке. А с нами поделились, чем их привлёк именно этот танец.
АЛЕКСЕЙ ИРНИДЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНГО:
«У меня любовь к танцу началась с жены, ну, тогда ещё не с жены, но в последствии мы поженились, она меня привела, собственно говоря, в танго, и в дальнейшем мы уже постепенно стали преподавателями».
Получается, что инициатором была Марина, по словам девушки, её всегда привлекала именно музыка.
МАРИНА ИРНИДЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТАНГО:
«Она достаточно разная: она жизненная, она весёлая, грустная, страстная, печальная - всё, что есть в нашей жизни, есть в музыке танго».
А прошёл такой вечер неспроста, дело в том, что 11 декабря - это международный день танго, он отмечается на всех континентах мира, и Герценка не стала исключением. Только отметили его чуть-чуть раньше.
МАРИЯ ДЖОНС, СОТРУДНИК ОТДЕЛА ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГЕРЦЕНА:
«Наши читатели любят мероприятия, связанные с музыкой и танцами, периодически мы организуем балы, они, как правило, тематические, и, получается, что сегодня весь наш бал, наш праздник посвящён только одному танцу - знаменитому своей страстью, своим аргентинским колоритом - это танго».
Возможно, после таких тематических вечеров, научившись делать первые шаги в танго, у кого-то возникнет желание танцевать на более профессиональном уровне.