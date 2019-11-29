В библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго"

В Большом читальном зале библиотеки имени Герцена прошёл вечер "Танцуем танго". В чём особенность этого популярного во всем мире танца?Известное многим выражение "Танго дает двум людям ощущение того, что они — одно целое" семья преподавателей Ирниденко выразила вживую. Танго начинается с объятий, ощущений друг друга, как раз об этом Алексей и Марина рассказывали на открытом уроке. А с нами поделились, чем их привлёк именно этот танец.Получается, что инициатором была Марина, по словам девушки, её всегда привлекала именно музыка.А прошёл такой вечер неспроста, дело в том, что 11 декабря - это международный день танго, он отмечается на всех континентах мира, и Герценка не стала исключением. Только отметили его чуть-чуть раньше.Возможно, после таких тематических вечеров, научившись делать первые шаги в танго, у кого-то возникнет желание танцевать на более профессиональном уровне.