В Кирове состоялся открытый межрегиональный конкурс исполнителей "Моя волшебная флейта"

В областном центре прошел пятый открытый межрегиональный конкурс исполнителей на флейте "Моя волшебная флейта", в котором приняли участие более ста исполнителей. На гала-концерте лауреатов конкурса побывала и наша съемочная группа.Являясь наиболее универсальным из духовых инструментов, флейта оказала влияние на формирование национального инструментального стиля. Поэтому этот инструмент в нашем городе с каждым годом обретает все большую популярность, тем самым объединяя творческие силы музыкантов в одном большом проекте "Моя волшебная флейта".Профессиональный конкурс, проводимый с 2011 года, объединил большое количество участников, укрепляя связи между учебными заведениями культуры и искусства регионов России. На пятый конкурс в областной центр съехались более ста флейтистов, где в течение двух дней проходили конкурсные прослушивания по номинациям "солист" и "ансамбль".Добавим, что уникальным событием нынешней встречи стала организация из числа участников конкурса оркестра флейт, который выступил на гала-концерте под руководством заслуженного деятеля искусств Владимира Кудри.