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В Кирове состоялся открытый межрегиональный конкурс исполнителей "Моя волшебная флейта"

В Кирове состоялся открытый межрегиональный конкурс исполнителей "Моя волшебная флейта"

Вчера, 15:03
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Михаил Конышев
В Кирове состоялся открытый межрегиональный конкурс исполнителей


В областном центре прошел пятый открытый межрегиональный конкурс исполнителей на флейте "Моя волшебная флейта", в котором приняли участие более ста исполнителей. На гала-концерте лауреатов конкурса побывала и наша съемочная группа.

Являясь наиболее универсальным из духовых инструментов, флейта оказала влияние на формирование национального инструментального стиля. Поэтому этот инструмент в нашем городе с каждым годом обретает все большую популярность, тем самым объединяя творческие силы музыкантов в одном большом проекте "Моя волшебная флейта".

ВЛАДИМИР КУДРЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ:
«Конкурс уникален тем, что он проводится по одной специальности. У нас таких конкурсов флейтовых в России существует только три. Это конкурс знаменитого флейтиста Цибина в Москве, все они в основном проходят там, конкурс Платонова, конкурс Каширского и конкурс, который межрегиональный это в Кирове. И это замечательно, что регион сможет организовать такой конкурс и не один раз».

Профессиональный конкурс, проводимый с 2011 года, объединил большое количество участников, укрепляя связи между учебными заведениями культуры и искусства регионов России. На пятый конкурс в областной центр съехались более ста флейтистов, где в течение двух дней проходили конкурсные прослушивания по номинациям "солист" и "ансамбль".

ВЛАДИМИР КУДРЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ:
«То, что услышали члены жюри на этом конкурсе, это просто радовало. Дети настолько талантливы, одарены, что ощущение того, что за нами будущее и будущее достойное».

Добавим, что уникальным событием нынешней встречи стала организация из числа участников конкурса оркестра флейт, который выступил на гала-концерте под руководством заслуженного деятеля искусств Владимира Кудри.
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