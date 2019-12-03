Во дворце творчества - Мемориал прошел ежегодный конкурс "Наряд из ничего". Учащиеся театра моды представили свои авторские модели, выполненные из нетрадиционных материалов. На необычном дефиле побывал Михаил Конышев.
В театре моды ежегодно занимается до 50 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Выпускницы театра успешно реализуют себя в разных сферах деятельности, связанных с пошивом одежды, моделированием и конструированием, рисунками дизайном.
Любовь Кошкина придумала наряд под названием "Ангел хранитель" в качестве материалов использовала спанбонд, изолон и перья, которые изображают нимб.
ЛЮБОВЬ КОШКИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "НАРЯД ИЗ НИЧЕГО":
«Ну, ангел хранитель- это положительный персонаж в жизни у всех людей и почему не сделать такой костюм. Сколько ты потратила времени? Полгода. Самое трудное было изготовить крылья и само платье. В принципе, весь костюм был не такой и легкий».
Ежегодно во дворце проходит конкурс творческих моделей из нетрадиционных материалов "Наряд из ничего". Тема этого года "Превращение". Каждая участница конкурса не просто показала свою авторскую модель, а сделала маленькое перевоплощение одного образа в другой. На протяжении нескольких месяцев дети, родители и педагоги работали над изготовлением авторского костюма.
МАРИЯ ПИРА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕАТРА МОДЫ "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Я работаю с девочками с 6 по 9 класс и у нас есть такой предмет "Дизайн костюма". На этом предмете мы изучаем пропорции, цвет все, что связано с костюмом. И эти знания девочки применяют, когда делают костюмы для конкурса "Наряд из ничего"».
Конкурсное выступление участниц включало в себя основы сценического и подиумного движения, а также демонстрация индивидуального образа.