Во дворце творчества - Мемориал прошел ежегодный конкурс "Наряд из ничего". Учащиеся театра моды представили свои авторские модели, выполненные из нетрадиционных материалов. На необычном дефиле побывал Михаил Конышев.В театре моды ежегодно занимается до 50 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Выпускницы театра успешно реализуют себя в разных сферах деятельности, связанных с пошивом одежды, моделированием и конструированием, рисунками дизайном.Любовь Кошкина придумала наряд под названием "Ангел хранитель" в качестве материалов использовала спанбонд, изолон и перья, которые изображают нимб.Ежегодно во дворце проходит конкурс творческих моделей из нетрадиционных материалов "Наряд из ничего". Тема этого года "Превращение". Каждая участница конкурса не просто показала свою авторскую модель, а сделала маленькое перевоплощение одного образа в другой. На протяжении нескольких месяцев дети, родители и педагоги работали над изготовлением авторского костюма.Конкурсное выступление участниц включало в себя основы сценического и подиумного движения, а также демонстрация индивидуального образа.