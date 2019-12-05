Кировские народники вернулись с наградами. В Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств».За свою многолетнюю историю конкурс собрал целое сообщество творческих и талантливых людей, которое разрастается с каждым годом и дает большое преимущество участникам фестиваля в виде новых источников вдохновения и интересных знакомств. Наш регион на фестивале представил «образцовый коллектив» студия народного пения «Отрада» Детской филармонии, подготовив выступления трех ансамблей и нескольких солистов. В номерах, которые исполнил коллектив, искусно объединены фольклор, народная песня и лирические зарисовки.Отметим, что студия народного неоднократно подтверждала статус «образцового» коллектива, участвуя в различных международных, всероссийских и региональных творческих состязаниях. В этом году гран-при конкурса в категории "профессионалы" получила Каролина Замятина, исполнившая русские народные песни "Из-под камушка" и "Летела кукушечка" а капелла.Как отметила руководитель Маргарита Замятина, коллективу удалось показать грани свое мастерства, завоевав признание у жюри и зрителей. Добавим, что кроме выступления на конкурсе коллективу удалось познакомиться с историй и достопримечательностями северной столицы.