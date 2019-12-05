Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
1°C
$
63,58
70,39
10 декабря 20:16
10 дек 17:58 Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе" 10 дек 17:55 Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми 10 дек 17:51 В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой 10 дек 17:42 В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья 10 дек 15:10 Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед 10 дек 14:56 В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 10 дек 12:14 В Кирове проходят Лихановские чтения 10 дек 12:08 В Нововятске открылся новый детский сад 10 дек 11:03 В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ
Кировские народники вернулись с наградами

Кировские народники вернулись с наградами

Сегодня, 12:18
291
Михаил Конышев
Кировские народники вернулись с наградами


Кировские народники вернулись с наградами. В Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств».

За свою многолетнюю историю конкурс собрал целое сообщество творческих и талантливых людей, которое разрастается с каждым годом и дает большое преимущество участникам фестиваля в виде новых источников вдохновения и интересных знакомств. Наш регион на фестивале представил «образцовый коллектив» студия народного пения «Отрада» Детской филармонии, подготовив выступления трех ансамблей и нескольких солистов. В номерах, которые исполнил коллектив, искусно объединены фольклор, народная песня и лирические зарисовки.

МАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Конкурс есть конкурс, и мы всегда просчитываем какие-то ходы, чтобы это было выигрышно и у ансамблей, и у солистов. Если одна песня легче, то вторую делаем сложную, чтобы показать свои возможности».

Отметим, что студия народного неоднократно подтверждала статус «образцового» коллектива, участвуя в различных международных, всероссийских и региональных творческих состязаниях. В этом году гран-при конкурса в категории "профессионалы" получила Каролина Замятина, исполнившая русские народные песни "Из-под камушка" и "Летела кукушечка" а капелла.

КАРОЛИНА ЗАМЯТИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ АССАМБЛЕИ ИСКУССТВ":
«Я в музыке очень давно, я люблю песню и именно это мне помогло. Важно любить свой репертуар и понимать, о чем поешь».

Как отметила руководитель Маргарита Замятина, коллективу удалось показать грани свое мастерства, завоевав признание у жюри и зрителей. Добавим, что кроме выступления на конкурсе коллективу удалось познакомиться с историй и достопримечательностями северной столицы.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама