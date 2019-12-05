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В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел

В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел

Сегодня, 14:56
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Карина Алоян
В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел


Самые интересные мастер-классы от кировских умельцев прошли в одном месте - в библиотеке для детей и юношества им. Александра Грина. На традиционной ярмарке "День вятских ремесел" побывала Карина Алоян.

Кладезь талантов - лучшие мастера делятся секретами своих ремесел. Освоить новое ремесло за один день - сможет даже ребенок.  Рецепты и технологии в секрете не держат. Важно, чтобы было желание - остальному научат.

ЛЮБОВЬ ПОЛУШИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГРИНА:
«Мы собираем лучших мастеров нашего города, которые для наших детей дают мастер-классы, чтобы запомнили дети, что каждое изделие требует, чтобы в него вложили труд и частичку своей души».

Не только увидеть изделия мастеров, но и попробовать себя в этом не простом, но таком красивом деле. Украсить новогодний пряник, заняться дизайном глиняной фигурки, для тех, кто любит посерьезнее - возможность создать что-то из материала для настоящих мужчин: нож, кусок дерева, наставления мастера и немного усидчивости.

Название этому виду искусства, кажется, еще не придумали. Ксения Борисовна называет просто - рисунок, но не красками - пластилином. Всё, что нужно - бумага. пластилин и собственные пальцы. Дальше - следуем за вдохновением. Не может не получиться.

КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Не как акварель, нужна бумага обязательно акварельная, не нужна кисточка, не нужна бумага, нужен только пальчик и пластилин и когда втираешь тонким слоем, получается, как будто написано красками».

В этом году своими талантами делятся 20 мастеров.  Константин Ильин - один из них. Сегодня рассказывает и показывает свои изделия. Лягушку-путешественница, и колобок из можжевельника, липы и еще многих сказочных героев - на одном столе из-под руки одного мастера. Не просто красиво - экологично.

КОНСТАНТИН ИЛЬИН, МАСТЕР (Г.БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА):
«Во многих музеях мира можно встретить такие неприметные вещи - они называются бирюльки. Вот в них играют - высыпают на поверхность и как карточный домик растягивают крючочком».

Отличительной чертой дня вятских ремесел стало новаторство. Организаторы подчеркивают, кировчанам интересно не только традиционное искусство. С каждым годом праздник развивается. Все больше мастеров хотят провести свои мастер-классы. Число гостей тоже год от года растет.
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