В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел

Самые интересные мастер-классы от кировских умельцев прошли в одном месте - в библиотеке для детей и юношества им. Александра Грина. На традиционной ярмарке "День вятских ремесел" побывала Карина Алоян.Кладезь талантов - лучшие мастера делятся секретами своих ремесел. Освоить новое ремесло за один день - сможет даже ребенок. Рецепты и технологии в секрете не держат. Важно, чтобы было желание - остальному научат.Не только увидеть изделия мастеров, но и попробовать себя в этом не простом, но таком красивом деле. Украсить новогодний пряник, заняться дизайном глиняной фигурки, для тех, кто любит посерьезнее - возможность создать что-то из материала для настоящих мужчин: нож, кусок дерева, наставления мастера и немного усидчивости.Название этому виду искусства, кажется, еще не придумали. Ксения Борисовна называет просто - рисунок, но не красками - пластилином. Всё, что нужно - бумага. пластилин и собственные пальцы. Дальше - следуем за вдохновением. Не может не получиться.В этом году своими талантами делятся 20 мастеров. Константин Ильин - один из них. Сегодня рассказывает и показывает свои изделия. Лягушку-путешественница, и колобок из можжевельника, липы и еще многих сказочных героев - на одном столе из-под руки одного мастера. Не просто красиво - экологично.Отличительной чертой дня вятских ремесел стало новаторство. Организаторы подчеркивают, кировчанам интересно не только традиционное искусство. С каждым годом праздник развивается. Все больше мастеров хотят провести свои мастер-классы. Число гостей тоже год от года растет.