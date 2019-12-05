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В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой

В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой

Сегодня, 17:51
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Валентина Палкина
В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой


В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой. Экспозиция включает свыше пятидесяти живописных произведений в жанрах натюрморта, портрета и сюжетной композиции. Некоторые работы демонстрируются впервые.

Сама Инна Широкова считала себя прежде всего художником-портретистом. Писала и натюрморты, и многофигурные жанровые композиции. Признавалась, что практически «ни дня не могла провести без своей мастерской, без белого холста, который ждет ее кисть".

НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Натюрморты у нее получались удивительно интересные, я в это время, когда она начинала, учился в художественном училище в Чебоксарах, однажды посмотрел выставку и примерно в этом духе, в этом стиле, как она делала, написал домашние работы, все говорили - откуда ты это привез, я говорю - у нас есть такой интересный художник, Инна Широкова, вот она таким образом говорит».

Инна Алексеевна создавала и монументальные росписи, украшающие городские объекты. Уникальное панно о работе кировских телевизионщиков в семидесятые годы прошлого столетия есть и в фойе ГТРК "Вятка". Несколько лет назад, когда в нашей студии началась масштабная модернизация и ремонт, было принято решение провести реставрацию легендарного полотна. К этой работе были привлечены студенты и преподаватели Вятского художественного училища. На открытии выставки, посвященной памяти Инны Широковой, всем участникам восстановления панно были вручены благодарственные письма от нашей телерадиокомпании.

ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК "ВЯТКА":
«Для нас это полотно ценно, в первую очередь, потому что оно отражает то явление телевизионное, которое было в те времена, ведь именно тогда стало полноценно, мощно развиваться телевидение не только в России, но и в Кировской области».

Работы самобытного мастера, прославляющего нашу землю и людей, на ней живущих, можно увидеть сегодня в Вятском художественном училище. Выставка «Полотно моей жизни» включает свыше пятидесяти живописных произведений, написанных в разные периоды творчества Инны Широковой.
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