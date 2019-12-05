В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой. Экспозиция включает свыше пятидесяти живописных произведений в жанрах натюрморта, портрета и сюжетной композиции. Некоторые работы демонстрируются впервые.Сама Инна Широкова считала себя прежде всего художником-портретистом. Писала и натюрморты, и многофигурные жанровые композиции. Признавалась, что практически «ни дня не могла провести без своей мастерской, без белого холста, который ждет ее кисть".Инна Алексеевна создавала и монументальные росписи, украшающие городские объекты. Уникальное панно о работе кировских телевизионщиков в семидесятые годы прошлого столетия есть и в фойе ГТРК "Вятка". Несколько лет назад, когда в нашей студии началась масштабная модернизация и ремонт, было принято решение провести реставрацию легендарного полотна. К этой работе были привлечены студенты и преподаватели Вятского художественного училища. На открытии выставки, посвященной памяти Инны Широковой, всем участникам восстановления панно были вручены благодарственные письма от нашей телерадиокомпании.Работы самобытного мастера, прославляющего нашу землю и людей, на ней живущих, можно увидеть сегодня в Вятском художественном училище. Выставка «Полотно моей жизни» включает свыше пятидесяти живописных произведений, написанных в разные периоды творчества Инны Широковой.