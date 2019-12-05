Вятские звездочки вернулись из Казани с наградами. Юные вокалисты привезли с детского фестиваля "Нотная симфония" сразу несколько дипломов лауреатов. Чем покорили жюри кировчане?Песня американской группы Imagine Dragons (имэджэн драгонс) одна из самых любимых в репертуаре "Вятских звездочек". Здесь есть и ритм, и эмоции, и драйф, присущий рок-музыке. Английский язык не стал преградой - юные вокалистки быстро запомнили созвучный нотам текст.Believer была одной из нескольких песен, с которыми коллектив ездил в Казань на международный детский фестиваль вокального мастерства "Нотная симфония". Вятские звездочки выступили достойно и привезли домой сразу несколько дипломов первой и второй степени. Жюри высоко оценили как ансамблевые, так и сольные выступления.По словам ребят в ансамбле было выступать легче, чем сольно - меньше волнение, больше свободы. Однако и здесь есть свои особенности - нужно уметь работать в коллективе, чувствовать партнеров, в нужный момент ловить и взгляд, и улыбку. Особенно, когда это знаменитая композиция Леди Гаги Шелоу.Помимо зарубежной эстрады в репертуаре коллектива обязательно есть песни детских композиторов. Кстати, один из них сидел в жюри вокального фестиваля - ребята не упустили свой шанс и приготовили песню Александра Иевлева "Дотронься до неба".Вятские звездочки привезли с международного фестиваля не только дипломы, но еще и массу позитивных эмоций, а также большой творческий заряд, которого ребятам хватит на весь учебный год.