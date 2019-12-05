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Вятские звездочки вернулись из Казани с наградами

Вятские звездочки вернулись из Казани с наградами

Вчера, 15:04
189
Юлия Шалаева
Вятские звездочки вернулись из Казани с наградами


Вятские звездочки вернулись из Казани с наградами. Юные вокалисты привезли с детского фестиваля "Нотная симфония" сразу несколько дипломов лауреатов. Чем покорили жюри кировчане?

Песня американской группы Imagine Dragons (имэджэн драгонс) одна из самых любимых в репертуаре "Вятских звездочек". Здесь есть и ритм, и эмоции, и драйф, присущий рок-музыке. Английский язык не стал преградой - юные вокалистки быстро запомнили созвучный нотам текст.

ВЕРОНИКА САННИКОВА, ВОКАЛИСТКА СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ "ВЯТСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ":
«Песня называется Believer - она о борьбе. Мы переводили, слушали видео, понимали, о чем эта песня».

Believer была одной из нескольких песен, с которыми коллектив ездил в Казань на международный детский фестиваль вокального мастерства "Нотная симфония". Вятские звездочки выступили достойно и привезли домой сразу несколько дипломов первой и второй степени. Жюри высоко оценили как ансамблевые, так и сольные выступления.

ЕКАТЕРИНА ШАБАРДИНА, ВОКАЛИСТКА СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ "ВЯТСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ":
«Я думаю, что наш коллектив победил потому, что мы все ноты хорошо подбираем и очень хорошо играем на сцене. Всё разбираем - по каждой нотке».

По словам ребят в ансамбле было выступать легче, чем сольно - меньше волнение, больше свободы. Однако и здесь есть свои особенности - нужно уметь работать в коллективе, чувствовать партнеров, в нужный момент ловить и взгляд, и улыбку. Особенно, когда это знаменитая композиция Леди Гаги Шелоу.

Помимо зарубежной эстрады в репертуаре коллектива обязательно есть песни детских композиторов. Кстати, один из них сидел в жюри вокального фестиваля - ребята не упустили свой шанс и приготовили песню Александра Иевлева "Дотронься до неба".

НЕЛЛИ ОБОРИНА, ВОКАЛИСТКА СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ "ВЯТСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ":
«Мы очень волновались, когда везли эту песню. Мы заняли с этой песней лауреата первой степени и это было лучшее наше выступление».




ЮЛДУЗ КУЛАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ "ВЯТСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ":
 «У нас уже есть определенные любимые композиторы, которые нам очень понятно. Нам безумно нравятся их гармонии в музыке, тексты. Мы очень их любим».

Вятские звездочки привезли с международного фестиваля не только дипломы, но еще и массу позитивных эмоций, а также большой творческий заряд, которого ребятам хватит на весь учебный год.
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