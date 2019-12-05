В Кирове стартовал фестиваль социальных театров

В течение двух дней в областном центре будет проходить фестиваль социальных спектаклей. В этом году он проводится в девятый раз и впервые в статусе мероприятия Приволжского федерального округа. Михаил Конышев увидел постановки и пообщался с участниками.
Участниками фестиваля стали любительские юношеские, молодежные и студенческие театральные коллективы образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и досуга всех форм, учреждений системы социальной защиты населения, театры-студии и индивидуальные исполнители. Как отмечают организаторы количество участников растет с каждым годом. Если в первый год проведения фестиваля было всего 8 спектаклей, то в этом году их уже больше тридцати. Виден рост интереса коллективов к представлению тех социальных проблем, которые есть в нашей жизни. Спектакли представлены в пяти основных номинациях.
НИНА ЕРШОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
«Это профилактика негативных явлений в молодежной среде, проблемы отношений. Самое большое количество спектаклей представлено по этой номинации. Это проблема выбора и ответственности за последствия своего выбора. Также многочисленная номинация - это проблемы волонтерства и проблема инклюзии в образовании».
Театр "Талисман" представил на суд жюри спектакль, где поднимаются проблемы подростков в переходный период, какие у них взаимоотношения с родителями и друг с другом. По сути, у каждого героя очень сложные судьбы и на сцене молодые люди вместе пытаются найти пути решения из сложившейся ситуации.
ЕЛИЗАВЕТА ОГОРОДНИКОВА, УЧАСТНИК ТЕАТРА "ТАЛИСМАН":
«Своего персонажа я поняла так, что она озлоблена на этот мир. У нее умерла бабушка и люди прошли мимо и от этого она ненавидит весь мир и саму себя потому, что она поступила бы точно также. В таком диссонансе она живет и не может сделать выбор».
Добавим, что в рамках фестиваля предусмотрены не только конкурсная и внеконкурсная, но и образовательная программы.