В Кирове стартовал фестиваль социальных театров

В течение двух дней в областном центре будет проходить фестиваль социальных спектаклей. В этом году он проводится в девятый раз и впервые в статусе мероприятия Приволжского федерального округа. Михаил Конышев увидел постановки и пообщался с участниками.Участниками фестиваля стали любительские юношеские, молодежные и студенческие театральные коллективы образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и досуга всех форм, учреждений системы социальной защиты населения, театры-студии и индивидуальные исполнители. Как отмечают организаторы количество участников растет с каждым годом. Если в первый год проведения фестиваля было всего 8 спектаклей, то в этом году их уже больше тридцати. Виден рост интереса коллективов к представлению тех социальных проблем, которые есть в нашей жизни. Спектакли представлены в пяти основных номинациях.Театр "Талисман" представил на суд жюри спектакль, где поднимаются проблемы подростков в переходный период, какие у них взаимоотношения с родителями и друг с другом. По сути, у каждого героя очень сложные судьбы и на сцене молодые люди вместе пытаются найти пути решения из сложившейся ситуации.Добавим, что в рамках фестиваля предусмотрены не только конкурсная и внеконкурсная, но и образовательная программы.