Кировский художник Константин Кривошеин работает над необычной иконой для православного храма в Камбодже

Кировский художник Константин Кривошеин работает над второй иконой Богоматери Сиануквильской. Сейчас работа практически завершена.
Вторая версия той самой иконы, которую несколько лет назад художник изготовил для храма в Камбодже - только улучшенная, увеличенная и доработанная чеканным окладом - будет закончена в ближайшее время. Остались считанные штрихи. Богоматерь Сиануквильская названа в честь города, в котором и находится православный храм в Камбодже - икона уникальная - новый образ и Богоматери, и Иисуса в истории иконографии.
КОНСТАНТИН КРИВОШЕИН, ХУДОЖНИК МАРКЕТРИ:
«Она закрывает лицо ему, но была такая у меня идея, что местные жители, которые живут в Камбодже. Богоматери считает, что они недостойны видеть лик. Но надежда есть, она кроется в надпись - просите и дано будет».
Его иконы - из дерева. Уже около тридцати лет Константин Кривошеин профессионально занимается работой со шпоном. И это своего рода и есть рабочие инструменты для создания шедевра.
КОНСТАНТИН КРИВОШЕИН, ХУДОЖНИК МАРКЕТРИ:
«Икона пишется не темперой как традиционна, а из дерева. Роль красок играет шпон - срезы дерева, обычно экзотического, какое у нас не растет. И вот дерево еще обладает светоотражением».
В планах - создание третьей иконы. Ведь Бог, как известно, любит троицу. Куда направится эта икона художник пока не сообщает, но скорее всего она останется здесь - в Кирове.