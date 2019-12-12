Кировский художник Константин Кривошеин работает над необычной иконой для православного храма в Камбодже

Кировский художник Константин Кривошеин работает над второй иконой Богоматери Сиануквильской. Сейчас работа практически завершена.Вторая версия той самой иконы, которую несколько лет назад художник изготовил для храма в Камбодже - только улучшенная, увеличенная и доработанная чеканным окладом - будет закончена в ближайшее время. Остались считанные штрихи. Богоматерь Сиануквильская названа в честь города, в котором и находится православный храм в Камбодже - икона уникальная - новый образ и Богоматери, и Иисуса в истории иконографии.Его иконы - из дерева. Уже около тридцати лет Константин Кривошеин профессионально занимается работой со шпоном. И это своего рода и есть рабочие инструменты для создания шедевра.В планах - создание третьей иконы. Ведь Бог, как известно, любит троицу. Куда направится эта икона художник пока не сообщает, но скорее всего она останется здесь - в Кирове.