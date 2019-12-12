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Кировский художник Константин Кривошеин работает над необычной иконой для православного храма в Камбодже

Кировский художник Константин Кривошеин работает над необычной иконой для православного храма в Камбодже

Вчера, 15:43
177
Карина Алоян
Кировский художник Константин Кривошеин работает над необычной иконой для православного храма в Камбодже


Кировский художник Константин Кривошеин работает над второй иконой Богоматери Сиануквильской. Сейчас работа практически завершена.

Вторая версия той самой иконы, которую несколько лет назад художник изготовил для храма в Камбодже - только улучшенная, увеличенная и доработанная чеканным окладом - будет закончена в ближайшее время. Остались считанные штрихи.  Богоматерь Сиануквильская названа в честь города, в котором и находится православный храм в Камбодже - икона уникальная - новый образ и Богоматери, и Иисуса в истории иконографии.

КОНСТАНТИН КРИВОШЕИН, ХУДОЖНИК МАРКЕТРИ:
«Она закрывает лицо ему, но была такая у меня идея, что местные жители, которые живут в Камбодже. Богоматери считает, что они недостойны видеть лик. Но надежда есть, она кроется в надпись - просите и дано будет».

Его иконы - из дерева. Уже около тридцати лет Константин Кривошеин профессионально занимается работой со шпоном. И это своего рода и есть рабочие инструменты для создания шедевра.

КОНСТАНТИН КРИВОШЕИН, ХУДОЖНИК МАРКЕТРИ:
«Икона пишется не темперой как традиционна, а из дерева. Роль красок играет шпон - срезы дерева, обычно экзотического, какое у нас не растет. И вот дерево еще обладает светоотражением».

В планах - создание третьей иконы. Ведь Бог, как известно, любит троицу. Куда направится эта икона художник пока не сообщает, но скорее всего она останется здесь - в Кирове.
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