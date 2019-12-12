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В музее "Дымковская игрушка" открылась выставка, посвященная вятской матрешке

В музее "Дымковская игрушка" открылась выставка, посвященная вятской матрешке

Вчера, 17:48
135
Юлия Шалаева
В музее


В музее "Дымковская игрушка" открылась выставка, посвященная вятской матрешке. В экспозиции собраны матрешки разных лет, начиная с 50-х годов двадцатого века и по сегодняшний день. Так же представлены редкие фотографии по истории промысла.

Матрешка появилась в России в конце 19 века. Первые эскизы игрушки создал профессиональный художник Сергей Малютин. Идею разъемной куклы ему подсказала японская игрушка - деревянные куколки, изображавшие Семь богов счастья. Считается, что вятские мастера впервые увидели матрешку на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Однако первые документальные упоминания именно о вятской матрешке относятся к 1924 году. Рассвет матрешечного производства выпал на 50-е годы. Сегодня эти игрушки можно увидеть на выставке в музее "Дымковская игрушка".

НИКОЛАЙ ЗЫРЯНОВ, АВТОР КНИГ И СТАТЕЙ О ВЯТСКОЙ МАТРЁШКЕ:
«Характерной особенностью было то, что раньше все делали масляными красками. Цвет волос как правило был русый - это традиция».

Николай Федорович Зырянов в 70-е годы руководил производством вятских художественных промыслов. Часть матрешек в экспозиции - из его личной коллекции. Настоящий патриот родной земли, он не только сохранил ценные образцы, но и написал несколько статей и книгу о вятской матрешке. В советские годы игрушку производили на двух основных фабриках: одна находилась в Кирове, другая в Нолинске. Переломным моментом стали 70-е годы, когда на художественном совете решили попробовать инкрустировать матрёшку соломкой. С тех пор это стало нашей традицией и отличительной особенностью именно вятской матрёшки.

НИКОЛАЙ ЗЫРЯНОВ, АВТОР КНИГ И СТАТЕЙ О ВЯТСКОЙ МАТРЁШКЕ:
«К каждым важным датам наше управление объявляло конкурс - вот, например, Москва-80».

Сарафан первых инкрустированных матрёшек был оформлен геометрическим орнаментом из соломки. Позднее художницы Рябинина и Сунцова создали цветочный соломенный узор, который к тому же заиграл цветом. Появились и авторские, не совсем привычные матрешки, отражающие советские идеалы.

МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА":
«Здесь, например, показана тема урожая, тема плодородия русской земли. Есть так же и тема - мальчиш-кибальчиш. Это по знаменитому произведению, здесь есть даже плохиш».

В наше время традиции вятской матрешки сохраняют два предприятия - в Кирове, в слободе Луговые и в Нолинске. Сегодня матрешки вытачивают на станках, однако, большие, выставочные игрушки по-прежнему делают вручную. В этом году вятской матрешке исполняется 95 лет и это хороший повод вспомнить эту уникальную куклу, которая является символом русской женщины и материнства.
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