В Дворце творчества "Мемориал" открылась выставка зимних и рождественских композиций фольклористов "Новогодняя сказка".Всего на экспозиции представлено более 150 работ в 5 номинациях, но под одним девизом "В лесу родилась елочка, в лесу она растёт". В моде эко-стиль, отказ от синтетических материалов, тех, которые вредят окружающей среде. Каждый год уровень участников конкурса становится все выше и выбрать победителя не так просто.Участниками конкурса стали 120 школьников из Кирова и районов Кировской области. Некоторые работы были коллективными: над их созданием трудились несколько человек.Делать поделки на новогоднюю тематику всегда приятно, это навевает новогоднее настроение, на отсутствие которого так часто жалуются взрослые, уставшие от суеты. Но если делать игрушки не получается - то увидеть подлинные рукотворные шедевры, которые сделали дети, под силу каждому. Выставка " Зимняя сказка" будет открыта в бывшем Дворце пионеров до конца новогодних праздников.