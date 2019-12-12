В Дворце творчества "Мемориал" открылась выставка зимних и рождественских композиций фольклористов "Новогодняя сказка".
Всего на экспозиции представлено более 150 работ в 5 номинациях, но под одним девизом "В лесу родилась елочка, в лесу она растёт". В моде эко-стиль, отказ от синтетических материалов, тех, которые вредят окружающей среде. Каждый год уровень участников конкурса становится все выше и выбрать победителя не так просто.
ВАЛЕНТИНА ЖУРАВЛЕВА, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА "ЗИМНЯЯ СКАЗКА":
«Раз это "экологический стиль" больше хотелось, чтобы было природных материалов в елочках. Не покупной, а природный, лесной».
Участниками конкурса стали 120 школьников из Кирова и районов Кировской области. Некоторые работы были коллективными: над их созданием трудились несколько человек.
АЛЁНА ЗОНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА "ЗИМНЯЯ СКАЗКА":
«Мы эту композицию с Аллой делали 3 занятия. Работа была непростой. На первом занятии вырезали цветы из мешковины, на втором занятии я делала каркас елочки. А на третьем занятии мы проводили гирлянду и украшали».
Делать поделки на новогоднюю тематику всегда приятно, это навевает новогоднее настроение, на отсутствие которого так часто жалуются взрослые, уставшие от суеты. Но если делать игрушки не получается - то увидеть подлинные рукотворные шедевры, которые сделали дети, под силу каждому. Выставка " Зимняя сказка" будет открыта в бывшем Дворце пионеров до конца новогодних праздников.