В Киров приехал композитор Максим Дунаевский

В областном центре проходит межрегиональный фестиваль искусств «Шлягер-фестиваль», посвященный 120-летию Исаака Дунаевского. И филармонию с концертом посетил сын юбиляра, тоже композитор, Максим Дунаевский.На творческом вечере с участием вятского симфонического оркестра и кировских певцов все исполняли песни Максима Дунаевского. Таким образом, композитор показывает по всей стране столичную эстрадную программу, адаптированную для регионов.Добавим, что шлягер-фестиваль существует 20 лет, в этом году он станет самым масштабным. В нем примут участие более 700 музыкантов в возрасте от 6 до 70 лет. Они станут участниками конкурса эстрадной и джазовой музыки, победители выступят в гала-концерте в Вятской филармонии 22 декабря. Исполнять они будут песни Исаака Дунаевского.