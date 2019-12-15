В Киров приехал композитор Максим Дунаевский

В областном центре проходит межрегиональный фестиваль искусств «Шлягер-фестиваль», посвященный 120-летию Исаака Дунаевского. И филармонию с концертом посетил сын юбиляра, тоже композитор, Максим Дунаевский.
На творческом вечере с участием вятского симфонического оркестра и кировских певцов все исполняли песни Максима Дунаевского. Таким образом, композитор показывает по всей стране столичную эстрадную программу, адаптированную для регионов.
МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ, КОМПОЗИТОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Эта программа населена звездами в Москве у нас была. Но не тащить же их всех на концерты, тем более их участие очень дорого стоит. И мы решили показывать этот концерт с участием местных оркестров. У нас происходит повтор с той лишь разницей, что имеет место подмена солистов».
Добавим, что шлягер-фестиваль существует 20 лет, в этом году он станет самым масштабным. В нем примут участие более 700 музыкантов в возрасте от 6 до 70 лет. Они станут участниками конкурса эстрадной и джазовой музыки, победители выступят в гала-концерте в Вятской филармонии 22 декабря. Исполнять они будут песни Исаака Дунаевского.