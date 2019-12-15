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В Киров приехал композитор Максим Дунаевский

В Киров приехал композитор Максим Дунаевский

Вчера, 18:10
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Иван Швецов
В Киров приехал композитор Максим Дунаевский


В областном центре проходит межрегиональный фестиваль искусств «Шлягер-фестиваль», посвященный 120-летию Исаака Дунаевского.  И филармонию с концертом посетил сын юбиляра, тоже композитор, Максим Дунаевский.

На творческом вечере с участием вятского симфонического оркестра и кировских певцов все исполняли песни Максима Дунаевского. Таким образом, композитор показывает по всей стране столичную эстрадную программу, адаптированную для регионов.

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ, КОМПОЗИТОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Эта программа населена звездами в Москве у нас была. Но не тащить же их всех на концерты, тем более их участие очень дорого стоит. И мы решили показывать этот концерт с участием местных оркестров. У нас происходит повтор с той лишь разницей, что имеет место подмена солистов».

Добавим, что шлягер-фестиваль существует 20 лет, в этом году он станет самым масштабным. В нем примут участие более 700 музыкантов в возрасте от 6 до 70 лет. Они станут участниками конкурса эстрадной и джазовой музыки, победители выступят в гала-концерте в Вятской филармонии 22 декабря. Исполнять они будут песни Исаака Дунаевского.  
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