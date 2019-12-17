Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре. В новогоднюю сказку вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями погрузились более 700 детей.
- Разложить пришел подарки вам под ёлочку зелёную. Здравствуйте, ребята!
Праздник начался с представления, главным героем которого стал символ предстоящего нового года - белая мышь, ребята не просто наблюдали за актерами, но и участвовали в интерактиве. А затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли огни на новогодней елке.
ОЛЕСЯ ТРУСОВА:
«Я играю кошку, которая является помощницей Деда Мороза, она помогает ему выбрать символ Нового Года, в его конкурсе участвуют мышки».
На ёлке можно было встретить и спортсменов - победителей соревнований, и талантливых музыкантов, отличников учёбы, победителей и призёров олимпиад, активных участников школьного самоуправления. Четвероклассница Настя Обухова - учится на одни пятёрки, увлекается музыкой, а в спорте у неё уже большие успехи.
АНАСТАСИЯ ОБУХОВА:
«Я участвовала во Всероссийских соревнованиях, я там заняла второе место по лыжам, и недавно у нас проходили соревнования по школе, и там я заняла первое место».
Ребята внимательно следили за представлением и потом с радостью делились впечатлениями.
ДАРЬЯ ЗАХАРОВА:
«Мне понравились актёры, их костюмы, их дикция, сценарий, в целом».
Заключением праздника стал показ музыкальной сказки «Митины открытия» в постановке Евгения Ланцова по повести кировской писательницы Елены Наумовой. Перед спектаклем юных талантов поздравила глава города - Елена Ковалева.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Совсем скоро наступит волшебный праздник - Новый год. Я желаю вам его весело встретить в кругу друзей и близких, и пусть все желания, которые вы загадаете у новогодней елочки, обязательно сбылись».
Драмтеатр в этот день наполнился весёлым детским смехом, холл театра превратился в площадь чудес, ни один ребёнок не остался без подарка, и, конечно же, без ярких впечатлений и положительных эмоций.