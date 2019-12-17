Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре. В новогоднюю сказку вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями погрузились более 700 детей.Праздник начался с представления, главным героем которого стал символ предстоящего нового года - белая мышь, ребята не просто наблюдали за актерами, но и участвовали в интерактиве. А затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли огни на новогодней елке.На ёлке можно было встретить и спортсменов - победителей соревнований, и талантливых музыкантов, отличников учёбы, победителей и призёров олимпиад, активных участников школьного самоуправления. Четвероклассница Настя Обухова - учится на одни пятёрки, увлекается музыкой, а в спорте у неё уже большие успехи.Ребята внимательно следили за представлением и потом с радостью делились впечатлениями.Заключением праздника стал показ музыкальной сказки «Митины открытия» в постановке Евгения Ланцова по повести кировской писательницы Елены Наумовой. Перед спектаклем юных талантов поздравила глава города - Елена Ковалева.Драмтеатр в этот день наполнился весёлым детским смехом, холл театра превратился в площадь чудес, ни один ребёнок не остался без подарка, и, конечно же, без ярких впечатлений и положительных эмоций.