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В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал

В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал

Вчера, 17:26
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Артем Макаров
В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал


В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал. Это тот редкий случай, когда кировчанки могли надеть платья девятнадцатого века и станцевать старинные танцы.

В середине 19-го века в таких платьях дамы блистали на балах. Полного исторического соответствия в наряде нет, честно признается Надежда Архипова. Платье сшито из современных материалов. В остальном, одежда соответствует моде того времени, а также технологиям.

НАДЕЖДА АРХИПОВА:
«Корсет и шнуровка. Никаких пуговиц, никаких пуговиц, как мы сейчас привыкли или "еще лучше" молнии. Крючочки и шнуровка».

Предновогодний бал проходит в библиотеке имени Александра Пушкина. Здесь смешиваются эпохи. Дамы и кавалеры танцуют польку, которая была в моде в начале 19-го века, а затем приглашают друг друга на танцы, актуальные в начале века 20-го.

МАРИЯ САПОЖНИКОВА, ПОМОЩНИК ТАНЦМЕЙСТЕРА:
«"Дискотечные" больше танцы. Они не привязаны к какой-либо эпохе. Можно сказать, что некоторые из них современные, которые сделаны как-бы исторично».

Решились потанцевать на балу около тридцати человек, зрителей, конечно, было больше. В основном, танцоры — это те люди, кто увлекается историческими танцами.

Отметим, участники бала готовились к этому событию не один месяц. Встречались несколько раз в неделю, чтобы отрепетировать движения.

ЕЛЕНА ДЕРИШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«Те, кто не знал танцы, они приходили и репетировали здесь. Пушкинская студия у нас три раза в неделю занимается, поэтому у всех людей была возможность вспомнить эти танцы».

Участники бала станцевали в библиотеке имени Пушкина вальс, па-де-грас, миньон, директуар, а так же многое другое.
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