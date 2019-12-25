В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал. Это тот редкий случай, когда кировчанки могли надеть платья девятнадцатого века и станцевать старинные танцы.В середине 19-го века в таких платьях дамы блистали на балах. Полного исторического соответствия в наряде нет, честно признается Надежда Архипова. Платье сшито из современных материалов. В остальном, одежда соответствует моде того времени, а также технологиям.Предновогодний бал проходит в библиотеке имени Александра Пушкина. Здесь смешиваются эпохи. Дамы и кавалеры танцуют польку, которая была в моде в начале 19-го века, а затем приглашают друг друга на танцы, актуальные в начале века 20-го.Решились потанцевать на балу около тридцати человек, зрителей, конечно, было больше. В основном, танцоры — это те люди, кто увлекается историческими танцами.Отметим, участники бала готовились к этому событию не один месяц. Встречались несколько раз в неделю, чтобы отрепетировать движения.Участники бала станцевали в библиотеке имени Пушкина вальс, па-де-грас, миньон, директуар, а так же многое другое.