В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»

В кировской библиотеке № 3 представлены работы участников конкурса «Вифлеемское чудо». Это вертепы и рисунки, посвященные празднику Рождества. Конкурсантами стали и дети, и взрослые.Сегодня вертепы вновь устанавливают у каждого храма. В церкви великомученика и целителя Пантелеимона в этом году впервые обустроили из шатер из еловых веток. Многие делают небольшие вифлеемские пещеры и дома.В кировской библиотеке № 3 вертепные представления устраивают не в первый раз. Этот ящик-домик сделала мастерица Марина Рогачева. В верхнем ярусе разыгрываются сцены, связанные со Святым Семейством, а нижний изображает дворец царя Ирода.У Галины Одношивкиной есть свой вертеп, и дома она также устраивает кукольные представления с рождественским сюжетом.И здесь главными зрителями стали дети, участники конкурса "Вифлеемское чудо", который в библиотеке проводится на протяжении нескольких лет.Выставка приглашает в сказочный мир новогодних праздников и рождественских чудес. Здесь и рисунки, где разворачивается библейская история рождественской ночи, и русские зимние святочные пейзажи. Есть и елка-пирамида, и снеговики, представлены лоскутное шитье, плетение на коклюшках, вышивка, поделки в экостиле.