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В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»

В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»

Вчера, 11:23
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Валентина Палкина
В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»


В кировской библиотеке № 3 представлены работы участников конкурса «Вифлеемское чудо». Это вертепы и рисунки, посвященные празднику Рождества. Конкурсантами стали и дети, и взрослые.

Сегодня вертепы вновь устанавливают у каждого храма. В церкви великомученика и целителя Пантелеимона в этом году впервые обустроили из шатер из еловых веток. Многие делают небольшие вифлеемские пещеры и дома.

ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«До революции традиция вертепов была очень развита, не только вертепы устанавливались, но целые представления, есть такое понятие, как вертепные театры, это только начинается возрождаться».

В кировской библиотеке № 3 вертепные представления устраивают не в первый раз. Этот ящик-домик сделала мастерица Марина Рогачева. В верхнем ярусе разыгрываются сцены, связанные со Святым Семейством, а нижний изображает дворец царя Ирода.

МАРИНА РОГАЧЕВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "ВЯТСКИЙ УЗЕЛОК":
«Занимаемся традиционной народной куклой, в 14 году ездила на мастер-класс к Марине Мишиной, нашей знаменитой кукольнице, делали рождественский вертеп».

- Волхвы с востока.

У Галины Одношивкиной есть свой вертеп, и дома она также устраивает кукольные представления с рождественским сюжетом.

ГАЛИНА ОДНОШИВКИНА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "ВЯТСКИЙ УЗЕЛОК":
«И первыми зрителями были внуки, они все представление просидели с открытыми ртами, им все было интересно, необычно, близко».

И здесь главными зрителями стали дети, участники конкурса "Вифлеемское чудо", который в библиотеке проводится на протяжении нескольких лет.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСКИН:
«Мой сын уже второй год участвует в этом конкурсе, в прошлом году он увидел множество красивых работ, и у него появилась идея нарисовать свое видение, более новое».




ДИМИТРИЙ ТАРАСКИН:
«Я нарисовал себя и своего брата, и как мы смотрим на Вифлеемскую звезду».

Выставка приглашает в сказочный мир новогодних праздников и рождественских чудес. Здесь и рисунки, где разворачивается  библейская история рождественской ночи, и русские зимние святочные пейзажи. Есть и елка-пирамида, и снеговики, представлены   лоскутное шитье, плетение на коклюшках, вышивка, поделки в экостиле.
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