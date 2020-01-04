В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»

В кировской библиотеке № 3 представлены работы участников конкурса «Вифлеемское чудо». Это вертепы и рисунки, посвященные празднику Рождества. Конкурсантами стали и дети, и взрослые.
Сегодня вертепы вновь устанавливают у каждого храма. В церкви великомученика и целителя Пантелеимона в этом году впервые обустроили из шатер из еловых веток. Многие делают небольшие вифлеемские пещеры и дома.
ИЕРЕЙ ПЕТР МАШКОВЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«До революции традиция вертепов была очень развита, не только вертепы устанавливались, но целые представления, есть такое понятие, как вертепные театры, это только начинается возрождаться».
В кировской библиотеке № 3 вертепные представления устраивают не в первый раз. Этот ящик-домик сделала мастерица Марина Рогачева. В верхнем ярусе разыгрываются сцены, связанные со Святым Семейством, а нижний изображает дворец царя Ирода.
МАРИНА РОГАЧЕВА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "ВЯТСКИЙ УЗЕЛОК":
«Занимаемся традиционной народной куклой, в 14 году ездила на мастер-класс к Марине Мишиной, нашей знаменитой кукольнице, делали рождественский вертеп».
- Волхвы с востока.
У Галины Одношивкиной есть свой вертеп, и дома она также устраивает кукольные представления с рождественским сюжетом.
ГАЛИНА ОДНОШИВКИНА, УЧАСТНИЦА КЛУБА "ВЯТСКИЙ УЗЕЛОК":
«И первыми зрителями были внуки, они все представление просидели с открытыми ртами, им все было интересно, необычно, близко».
И здесь главными зрителями стали дети, участники конкурса "Вифлеемское чудо", который в библиотеке проводится на протяжении нескольких лет.
ЕВГЕНИЙ ТАРАСКИН:
«Мой сын уже второй год участвует в этом конкурсе, в прошлом году он увидел множество красивых работ, и у него появилась идея нарисовать свое видение, более новое».
ДИМИТРИЙ ТАРАСКИН:
«Я нарисовал себя и своего брата, и как мы смотрим на Вифлеемскую звезду».
Выставка приглашает в сказочный мир новогодних праздников и рождественских чудес. Здесь и рисунки, где разворачивается библейская история рождественской ночи, и русские зимние святочные пейзажи. Есть и елка-пирамида, и снеговики, представлены лоскутное шитье, плетение на коклюшках, вышивка, поделки в экостиле.